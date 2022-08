Triestina, raggiunti i 3000 abbonamenti

TRIESTE - "Siamo in 3000. La campagna abbonamenti della Triestina oggi ha raggiunto anche questo importante traguardo, reso possibile solo grazie all’affetto e la fiducia dei nostri tifosi. Da parte dell’intera U.S Triestina Calcio 1918 un grazie a tutta la piazza triestina, alla città, per questa incredibile risposta, che evidenza e rafforza la volontà da parte di società-tifosi di proseguire questo cammino insieme". Con queste parole la società guidata da Giacomini ha commentato la notizia del raggiungimento dei 3000 abbonamenti.

La campagna abbonamenti, fa sapere la società, "prosegue regolarmente fino al 31 agosto, giorno in cui si terrà l’evento allo stadio e dove ci sarà anche la possibilità di continuare a sottoscrivere l’abbonamento direttamente fino alla mezzanotte. Diamo a tutti appuntamento allo stadio Nereo Rocco, pronti vivere questa incredibile stagione insieme".