Campo, stampa e burocrazia: la pax rossoalabardata della nuova Triestina

TRIESTE - Gli ambienti dove tradizionalmente il calcio prende vita sono il campo e la scrivania. In questo momento la necessità della nuova Triestina è quella di lavorare soprattutto alla volta di un risanamento e una ricostruzione non semplici, fondamentali prima di vedere i greghi sfidare in amichevole la Lazio e la Fiorentina. Gli impegni sul rettangolo verde (il primo sabato 16 a Auronzo di Cadore, il secondo il 23 luglio contro la Fiorentina a Moena ndr) non diranno quasi niente dal punto di vista tecnico, ma nel frattempo la società ufficializza Andrea Adorante (ultima stagione a Messina) e Federico Furlan (ala della Ternana), i due nuovi acquisti che raggiungeranno la squadra il prossimo lunedì 11 luglio, nel ritrovo fissato a Trieste.

I primi nomi

Da lì si andrà a Ravascletto per il ritiro, sotto la guida di mister Andrea Bonatti. "Facciamo squadra tutti assieme - così Gabriele Parpiglia -, ma per questo bisogna sottolineare che questa non è una partenza come in tutti gli altri campionati". Per Adorante e Furlan, secondo l'ufficio stampa dell'Unione, "c'era tanta concorrenza, siamo riusciti a battere squadre sia di serie B che di serie A. Notizie così ne arriveranno altre (si lavora a Mastrantonio, portiere della Primavera della Roma), ma prima dobbiamo risolvere problemi burocratici". Tra acquisti, conferenze e riunioni in piazza Unità (e aggiungiamo notizie che coinvolgono il presidente Giacomini e la sua Stardust), la nuova Triestina continua nell'operazione "affetto" 4.0.

Continua l'operazione "affetto"

"Saremo presenti alla festa del tifo rossoalabardato (Grido Libero) - così Parpiglia - perché siamo anche tifosi. Vogliamo riavvicinare la gente. Non è un progetto a breve termine, il nostro". Sulla lista dei problemi burocratici da risolvere Parpiglia ha risposto che "spettano ai vertici". Domenica pomeriggio intanto è attesa la lista dei convocati per il raduno. Nel frattempo non si sblocca la questione Mauro Milanese. "Al momento c'è una scala di problemi burocratici da risolvere" così Parpiglia che si è soffermato a lungo sull'importanza di "collaborare. Siamo aperti e vogliamo parlare con tutti. Questa è la linea definitiva, da qui si riparte".

Nodo Milanese

Cadrà poi, secondo quanto emerso dalle prese di posizione societarie, il silenzio stampa imposto da Mauro Milanese nei confronti di CitySport. "Cambia il modo di comunicare, dobbiamo e vogliamo camminare sulla stessa strada. Nessuno vuole nascondere niente a nessuno". Si parte quindi lunedì 11 luglio con un giro di tamponi antigenici rapidi, le visite mediche e poi, dal giorno dopo fino a sabato le prime sedute a Valmaura. Poi la partenza per l'amichevole con la Lazio, Ravascletto e la Viola a Moena. Bisogna correre veloci. Oggi è già domani.