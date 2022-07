Adorante, Furlan e Mastrantonio: primi colpi di mercato per l'Unione

TRIESTE - La Triestina ufficializza tre colpi di mercato. Si tratta del centravanti Andrea Adorante, del portiere Davide Mastrantonio e del laterale Federico Furlan. A qualche giorno dalla prima sfida, in amichevole contro la Lazio ad Auronzo di Cadore sabato 16 luglio, i rossoalabardati mettono a segno tre acquisti importanti, anche per le modalità con cui sono stati finalizzati. Adorante (classe 2000) arriva infatti dal Parma a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale. Mastrantonio è in prestito dalla Roma, con un contratto fino al 30 giugno 2023. Furlan invece giunge a Trieste dalla Ternana con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B.

Sul fronte societario invece le voci che parlano della volontà di disimpegno rossoalabardato sul fronte della Victory (la seconda squadra) vengono messe a tacere da Mauro Milanese. Interpellato da TriestePrima in merito, Milanese afferma che "ci sono tante cose da fare, ma la questione non è fonte di preoccupazione al momento". Insomma, come a dire che alcune mosse hanno la precedenza su altre.E il tempo per sistemare veramente tutto, da quel tragico giorno di maggio ad oggi è stato veramente poco. Era stato lo stesso Parpiglia, a capo della comunicazione societaria, a ribadire il concetto per cui la nuova Triestina è impegnata su diversi fronti. Una volta risolte le questioni burocratiche - fondamentali - l'unico che rimarrà a parlare, come sempre, sarà il campo.