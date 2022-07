Triestina, scelto lo staff di Bonatti, in arrivo "importanti comunicazioni"

TRIESTE - Domani 8 luglio alle 15:30 presso l'hotel ai Duchi la Triestina ha convocato una conferenza per dare "comunicazioni importanti" alla stampa. L'oggetto dell'evento non è stato chiarito, ma si sa che in piazza Unità (dove alloggiano di solito) arriveranno nuovamente i vertici. Nel frattempo la società ha comunicato l'inserimento del vice di Andrea Bonatti, Francesco Pellegrini, il preparatore atletico Franco Ferrini, il preparatore dei portiere Diego Del Piccolo e il team manager Vanni Pessotto. "Lo staff - si legge nella nota - prenderà visione della situazione organizzativa in vista del ritrovo della squadra, fissato per il pomeriggio di lunedì 11 luglio con le visite mediche di rito".