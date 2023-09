Triestina: vittoria schiacciante sulla Pro Patria per 3 - 0

BUSTO ARSIZIO - La Triestina trionfa 3 - 0 sulla Pro Patria allo stadio Speroni di Busto Arsizio. L'Unione domina quindi per la terza volta consecutiva sulla Pro Patria. La partita ha visto due gol a opera dell'argentino Lescano, con due calci d'angolo al 4′ e al 10′, mentre lo sloveno Struna segna al 32′. Ottimo il risultato della Triestina di Attilio Tesser, che non subisce nemmeno un gol per tutto il match.

Il tabellino

Marcatori: Lescano (T) al 4’pt e al 10’pt, Struna (T) al 33’pt

TRIESTINA (4-3-2-1): Matosevic; Pavlev (23′ st Ciofani), Struna, Moretti, Anzolin; Celeghin (29′ st Pierobon), Correia (1′ st Fofana), Vallocchia (23′ st Germano); D’Urso; Redan (37′ Finotto), Lescano. A disposizione: Bolzon, Agostino, Malomo, El Azrak, Adorante, Kacinari, Kozlowski, Rizzo. Allenatore: Tesser.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Minelli (23′ st Vaghi), Saporetti; Piran (1′ st Fietta), Marano (1′ st Nicco), Mallamo (35′ st Citterio), Ferri (1′ st Renault), Ndrecka; Stanzani, Parker. A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Bertoni, Caluschi, Somma, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (Barcherini di Terni e Fumarolo di Barletta)