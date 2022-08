Triestina: gli abbonamenti schizzano a quota 2000

La campagna abbonamenti della Triestina per il campionato 2022/2023 arriva a quota 2000 dall'apertura. Lo annuncia la società con una nota: "Procede con fiducia, passione e con un ritmo velocissimo la sottoscrizione delle tessere stagionali per seguire gli alabardati nel campionato 2022/2023. Grazie a tutti i tifosi, per aver riposto nella nuova società il vostro affetto. Grazie per esserci, grazie per credere in questo nuovo progetto e per la massiccia risposta positiva a pochi giorni dall’apertura della campagna abbonamenti. Avanti così, fieri, orgogliosi ma soprattutto con un cuore da veri tifosi verso una stagione da vivere tutti insieme!".