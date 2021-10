Triestina-Albinoleffe 2 a 3 | Le pagelle: Bergamaschi corsari, Unione beffata al fotofinish

Due volte in svantaggio, agli uomini di Bucchi non bastano i goal di Natalucci e Litteri. Dopo le due vittorie di fila arriva la terza sconfitta in campionato

La Triestina viene beffata all'ultimo minuto dal sinistro di Poletti. L'Albinoleffe è corsara ed espugna il Rocco dopo aver tirato nello specchio della porta pochissime volte. Dopo essere andati in svantaggio per ben due volte, alla Triestina non bastano le due reti di Natalucci e Litteri per ribaltare il match. Buone le prestazioni di Galazzi e lo stesso Natalucci. Giù Procaccio.

Martinez 5.5

Sui tre goal non sembra avere particolari responsabilità. Da ricontrollare i tacchetti, prima di entrare in campo. Nel secondo tempo sbaglia un rinvio in maniera maldestra. Sul raddoppio seriano indovina l'angolo scelto da Manconi ma non ci arriva per un soffio. Sul goal vittoria dell'Albinoleffe forse parte in leggero ritardo. Prendendo tre goal il voto di un portiere non è mai sufficiente.

Rapisarda 6.5

Bravo in diagonale a chiudere su Tomaselli e bene in fase d’impostazione. Gagliardo inizio di stagione. Esce per Lopez.

Capela 5.5

Lento nella manovra non riesce a servire Giorno, né l’esterno quando chiede palla sulla trequarti. Qualche buon recupero. Commette il fallo da rigore che regala il secondo goal alla squadra di Marcolini.

Ligi 6

Sbaglia un colpo di testa da basta spingere. Fa discreta guardia, ma commette anche i "soliti" errori. Esce per Trotta a poco più di dieci dal fischio finale.

Volta 6

Guida la difesa bene ma non incide nella partita. Qualche recupero elegante e un colpo di testa a un quarto d'ora dalla fine che mette in apprensione Pagno.

Natalucci 6

Nel primo tempo ha cuore e personalità. Con il pallone tra i piedi non fa quasi mai brutta figura, tranne quando è stanco e tenta la giocata difficile (vedi prestazione nella ripresa). È suo il pareggio rossoalabardato a metà del primo tempo.

Giorno 6

Alterna buone giocate ad errori madornali visto che, giocando spesso a memoria (soprattutto sui cambi campo), non trova il compagno di squadra in posizione. Da rivedere la fase di manovra. Sostituito con Paulinho.

Procaccio 5

Pochi guizzi e poche sterzate. Quando non ci mette grinta diventa un giocatore mediocre.

Galazzi 6

Due punizione col contagiri che Ligi e Capela non incocciano bene, qualche rouletta da "palla c'è, palla non c'è" e un'andatura alla Bernardeschi. In posizione da interno mancano gli inserimenti, ma c'è sicuramente tempo. Ha sul sinistro la palla per chiudere il match ma

De Luca 6

Entra nella manovra del pareggio ma per il resto del primo tempo si vede poco. Poco egoista quando tutto solo davanti a Pagno cerca di servire Galazzi senza fortuna. Subisce un'entrata dubbia a cinque dal termine ma l'arbitro Canci non ravvisa gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Poco incisivo.

Di Massimo 5.5

Come il compagno di reparto partecipa all'azione del pareggio e sparisce letteralmente dal campo.

Crimi 5.5

Entra al posto di Procaccio ma ci mette almeno venti minuti per toccare un pallone e quando entra in possesso tenta la giocata neanche fosse Pirlo.

Lopez sv

Entra e tenta di fare le cose bene ma non riesce quasi mai ad incidere.

Litteri 6.5

La butta dentro sempre lui.

Paulinho 6.5

Entra bene e si rende pericoloso in due occasioni. Buon impatto sul match.

Trotta 6

Sufficiente, entra anche nell'azione del goal.