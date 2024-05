L'avventura di Roberto Bordin alla Triestina è finita

TRIESTE - Era da diverso tempo nell'aria, oggi è ufficiale. Roberto Bordin non siederà sulla panchina dell'Unione nella prossima stagione. A comunicare il mancato rinnovo è la stessa società rossoalabardata attraverso una nota stampa. La scadenza del contratto era fissata per il 30 giugno. Per Roberto Bordin l'avventura sulla panchina della Triestina non è stata particolarmente felice. Giunto tra mille polemiche della piazza per l'inopportuno avvicendamento di Attilio Tesser, Bordin ha chiuso la stagione regolare al quarto posto. Nella prima parte della sua gestione la squadra ha fatto molta fatica, perdendo terreno e punti per diverse settimane di fila. Ad approfittarne è stato il Vicenza, che ora si gioca l'accesso alla finale dei playoff contro l'Avellino. Proprio nei playoff Bordin era stato al centro di una contestazione social per alcune scelte tecniche (su tutte quella di non aver schierato il bomber Lescano) fatte soprattutto nella doppia sfida con il Benevento.