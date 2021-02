Triestina-Arezzo 2 a 2 | Le pagelle: l'ultima della classe impone il pari, Gomez salva l'Unione

Per due volte in svantaggio, i greghi rimontano una partita che si era messa male fin dai primi minuti. Occasione sprecata contro il fanalino di coda del girone

L'Arezzo impone il pareggio in un match rocambolesco. Avanti per due volte con Pinna, i toscani si fanno riprendere dalla doppietta di Gomez che fa 10 in campionato e mantiene imbattuta l'Unione nell'ultimo mese e mezzo.

Offredi 5.5

Sulle due realizzazioni dei toscani nella prima viene ingannato dalla traiettoria mentre in occasione del raddoppio è posizionato male. Si rifà con un paio di buoni interventi.

