Triestina-Arzignano 4 a 1 | Le pagelle: l'Unione serve il poker e tiene il passo

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Il ritorno al Tognon regala tre punti importanti alla squadra di Tesser. Con le reti di Lescano, la doppietta di Vallocchia e la ciliegina sulla torta di D'Urso, la Triestina tiene il passo e rimane agganciata alla vetta. Nota stonata, dopo il goal degli ospiti i rossoalabardati hanno smesso di giocare. Così fino all'eurogoal di Vallocchia e ai cambi decisi dal mister. E' ancora festa per i tifosi accorsi a Fontanafredda. Dodicesimo risultato utile consecutivo. Sognare si può.

Matosevic 6.5

Dopo dieci minuti dice di no alla botta di Parigi. Sul goal degli ospiti non può nulla. Per il resto - oltre ad una uscita alta nel secondo tempo - non viene quasi impegnato. Fortunato in occasione dei legni presi dall'Arzignano.

Germano 6.5

Tiene la fascia bene, avventurandosi ogni tanto anche in attacco. Solita enorme disponibilità.

Moretti 7

Bravo in anticipo sull'uomo. Al 30' ha un pallone buono in area ma la girata è troppo frettolosa. Per il resto mette in mostra l'ennesima riconferma di quanto il suo lavoro in fase difensiva sia davvero prezioso.

Malomo 7

Partita in cui fa il capitano. Non va quasi mai in sofferenza, anche se Parigi è un ospite non particolarmente docile. Tiene su la squadra nei momenti difficili.

Anzolin 6

Si fa attrarre troppo dal pallone e in una di queste occasioni Lakti gli scappa via, calcia verso Matosevic con il rimpallo conseguente che porta al goal dell'Arzignano. Nel secondo tempo si esibisce in un tanto lungo quanto elegante slalom. Esce per Rizzo. Prova sufficiente.

Correia 6.5

E' bravo a sbrogliare le situazioni di caos e di troppo traffico in mezzo al campo, ma al contempo alcune giocate sembrano figlie di un po' di sufficienza. Malomo si arrabbia perché il centrocampo non dà copertura sullo scarico delle punte e un po' di responsabilità ce l'ha anche lui. Un elegantissimo controbalzo dal limite dell'area per poco non gli regala la gioia del goal. Nel secondo tempo si limita a lavorare di collegamento.

Celeghin 6

Le diagonali difensive gli riescono bene, meno invece le giocate a cui aveva abituato il pubblico rossoalabardato. Un leggero freno a mano tirato. Prende un giallo a pochi minuti dal termine. Prestazione così così sul piano della qualità.

Vallocchia 7.5

Goal, quantità e alcune giocate molto efficaci. La seconda realizzazione è da applausi. La squadra - è evidente - non può fare a meno di lui.

El Azrak 5.5

Attacca bene la profondità, ma non incide più di tanto sul match. Esce per D'Urso.Prestazione così così.

Lescano 7

Il goal sblocca la partita dopo tre minuti. Prende una traversa sulla ribattuta del tiro di Adorante. Alcune buone giocate, non sempre fortunatissimo.

Finotto 5

Non particolarmente brillante nei primi 45 minuti, infatti Tesser lo sostituisce dopo pochi minuti della ripresa. Lascia il campo per Adorante.

Adorante 6

Dopo pochi minuti crea subito l'occasione sulla cui ribattuta Lescano prende la traversa.

D'Urso 7

In occasione del 3 a 1 grande finta per lasciar passare il pallone in favore di Vallocchia. Il quarto goal è un colpo di biliardo - anche un po' fortunato. Alcune giocate sono di grande qualità.

Redan 5.5

Scampoli di gioco nei minuti finali, ma spende il tempo a lamentarsi per non essere servito - secondo lui - a dovere, e a fare lo stesso movimento di Lescano attaccando la profondità.

Pierobon 6

Pochi minuti alla fine.

Rizzo 6

Una sgroppata e poco altro.