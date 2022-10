Triestina-Arzignano 0 a 1 | Le pagelle: Antoniazzi condanna gli alabardati, subito fuori dalla coppa

TRIESTE - L'Unione finisce subito la sua avventura in Coppa Italia. L'Arzignano è corsaro al Rocco con il risultato di uno a zero, frutto di una prestazione solida in difesa e cinica in attacco. Per la Triestina qualche miglioramento nel fraseggio ma niente da fare sul piano della concretezza. Passo indietro rispetto alla vittoria contro la Virtus.

Mastrantonio 5.5

Dopo due minuti devia molto bene in angolo un tiro destinato in goal, attento in un'altra occasione. Sul goal forse parte un po' tardi ma il colpo di testa di Antoniazzi è veramente angolato.

Ciofani 6

Sembra incapace di crossare quando ha un avversario davanti a sé e nella fase difensiva ogni tanto ha qualche sbavatura (come quando va a terra in area di rigore alabardata, cosa che un difensore non dovrebbe mai fare). Al 18' un po' egoista nel provarci da solo, però ci mette tanta voglia e corsa.

Di Gennaro 6

Errore ingenuo nel primo tempo, poi alcune chiusure buone. Salta bene al 30' ma lo stacco di testa esce a lato. Gli viene annullato un goal per fuorigioco.

Rocchi 5.5

A sinistra fa buona guardia ma non viene neanche impegnato così tanto.

Puttini 5.5

Ogni tanto il pallone deve andare sull'esterno ma lui lo ributta all'interno del campo. Maldestro in occasione dell'ammonizione.

Felici 5.5

L'unico guizzo del primo tempo è in collaborazione con Ciofani, in occasione del quasi autogoal della retroguardia.

Pezzella 6.5

Probabilmente tra i migliori, nel senso che non sfigura quando ha il pallone tra i piedi. Quando si avventura in avanti non sempre è pericoloso ma gioca bene nel cambio campo. Ogni tanto forza la giocata in verticale, ma è preciso nella giocata stretta. Probabilmente senza grossi compiti di interdizione reciterebbe un ruolo diverso.

Lollo 5

Praticamente inesistente. Fuori dopo neanche mezz'ora.

Furlan 5.5

Al 23' va in area con destrezza ma gli manca l'ultimo metro. E' un po' egoista in alcune giocate e non è una novità.

Adorante 6

Arriva leggermente in ritardo sul pallone un po' lungo di Puttini al 21'. Bello il destro al 38' che per poco non si trasforma in goal. Ci mette voglia.

Minesso 4.5

Al di là di un colpo di tacco, praticamente un fantasma. Urge soluzione al più presto per non perderlo definitivamente.