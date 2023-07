Tesser di nuovo alabardato: "Sono orgoglioso, sento grande responsabilità"

TRIESTE - “Sono orgoglioso di avere la possibilità di tornare ad allenare la Triestina. Sento una grande responsabilità, verso la proprietà e verso la città". Sono queste le prime parole di Attilio Tesser in veste di neoallenatore dell'Unione. Tesser è stato presentato alla stampa nella mattinata di oggi 12 luglio, in occasione di una conferenza stampa convocata a palazzo Gopcevich. "L'obiettivo sarà sempre quello di dare il meglio e il massimo e consapevoli che c'è tanto lavoro da fare". La Triestina inizierà con il raduno martedì 19 luglio. Partenza per il ritiro di Ravascletto il 21 luglio, poi la consueta amichevole con la Lazio ad Auronzo, il 23. Dopo il match con i biancocelesti "cominceremo subito a lavorare forte in ottica campionato. Bisogna cercare di essere subito competitivi. Lavorare sin dall’inizio con intensità durante la settimana è importante nella creazione del gruppo, di una base tecnica e per dare alla squadra una sua fisionomia”.

"Bisogno di grande cambiamento"

Per il presidente Ben Rosenzweig, presente alla conferenza stampa assieme al nuovo direttore generale Alex Menta, Attilio Tesser è "la persona giusta, una guida tecnica di grande valore ed esperienza". Prima uscita pubblica anche per il neo dg. “Nel processo decisionale che ci ha portato a scegliere Attilio, eravamo consapevoli che un aspetto fondamentale di cui la società aveva bisogno era la professionalità, indispensabile dentro e fuori dal campo. Vogliamo costruire una squadra con fame, con la mentalità giusta, e lavoreremo assieme anche al mister per individuare le problematiche e trovare giocatori che condividano la nostra mentalità. Dobbiamo dare tutti di più e c’è bisogno di un grande cambiamento, che deve partire da noi. Vogliamo vedere le nuove generazioni indossare i nostri colori di nuovo. Vogliamo vederle in rossoalabardato. Questo è il nostro obiettivo a lungo termine”.