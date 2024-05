Triestina-Benevento 1 a 1 | Le pagelle: un tempo a testa, al Rocco è solo pari

TRIESTE - Nei cinque minuti di recupero è Matosevic a salvare il risultato, con tre interventi degni di nota che permettono all'Unione di guardare con speranza alla gara di ritorno, soprattutto per quanto di molto buono fatto vedere nei primi 45 minuti dove la Triestina avrebbe meritato di più. Apre Redan per gli alabardati (che prendono anche due legni, con Germano e Vallocchia), mentre la ripresa vede la Triestina letteralmente sparire dal campo. Lanini realizza il pareggio con una giocata di altissima scuola. Sabato il ritorno in Campania, dove sarà durissima.

Agostino 6

Fino a quando resta in campo si esibisce in alcuni buoni interventi. Buona guarigione

Germano 6

Il solito approccio alla gara, senza grandi fiammate, ma tutto sommato preciso in difesa. Sul goal di Lanini accorcia un po' tardi sull'attaccante, ma certamente la rete non è responsabilità sua. Prende anche un palo nel primo tempo.

Malomo 6

Prestazione sufficiente.

Struna 6

Ritorna al centro della difesa, ma non incide particolarmente, anzi. Esce per Ciofani.

Rizzo 6

Il difensore continua a muovere poco il pallone. Nel recupero l'arbitro vede un fallo su di lui e annulla il goal del Benevento.

Petrasso 6

Sfiora il goal su punizione, poi poco altro. Lascia il campo per Anzolin.

Correia 6.5

Primo tempo di alto livello, poi, tranne alcune sporadiche giocate, cala come tutta la squadra.

Vallocchia 6.5

Primo tempo molto buono, con l'assist per Redan che vale il prezzo del biglietto. Prende anche una traversa. Nel recupero batte troppo frettolosamente una punizione e per poco non regala il goal al Benevento.

D'Urso 6

Quando ha la palla tra i piedi fa sempre cose buone. Esce nel secondo tempo dopo una buona occasione, che spreca, dal limite dell'area. Ammonito.

Minesso 6

Si impegna senza incidere granché, ma almeno lotta.

Redan 6.5

Nel primo tempo sigla il vantaggio alabardato, poi nella ripresa sparisce dal campo. Prende anche un giallo.

Matosevic 7

Subentra all'infortunato Agostino. Sul pareggio degli ospiti non può nulla. Nel recupero tre interventi che salvano la baracca.

Ballarini 4.5

Ammonito, dal suo errore parte l'azione che conduce al pareggio dei campani.

El Azrak 5

Messo quasi mai in condizione di far bene. E qualcuno dovrà risponderne.

Anzolin sv

Ciofani sv