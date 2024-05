La Triestina pesca il Benevento, martedì e sabato la doppia sfida

TRIESTE - Sarà il Benevento l'avversario della Triestina nella doppia sfida del primo turno nazionale dei playoff di serie C. Dopo il sofferto pareggio di ieri sera al Rocco contro la Giana Erminio, risultato che ha permesso ai rossoalabardati di passare il turno, la squadra di Bordin ha pescato la compagine campana. I giallorossi hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto nel girone C, subito dopo la Juve Stabia e l'Avellino. Una formazione tosta, che ha vinto 18 volte e perso solo in otto occasioni. Il Benevento è squadra che ha incassato 33 goal, mentre ne ha siglati 45.

Alcune statistiche dei campani

Sessantasei i punti messi a segno durante la stagione regolare, due in meno rispetto alla Triestina. Il bomber dei campani è Starita, con 13 reti, per poi trovare Lanini con sette goal e Ferrante con sei. Una sfida, quella contro il Benevento, durante la quale la Triestina dovrà solamente vincere. Sono i campani, infatti, ad avere due risultati su tre dalla loro parte in ragione del miglior piazzamento durante il campionato. La gara di andata si gioca al Rocco martedì 14 maggio (con ogni probabilità si giocherà in notturna, ma si attende l'ufficializzazione da parte della Lega), mentre il ritorno è previsto in terra campana sabato 18 maggio.