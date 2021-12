Triestina, altri due contagi: ora i positivi sono 20 tra giocatori e staff

Dopo la positività al Covid di 11 giocatori e 7 membri dello staff, U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che l'ultimo giro di tamponi al quale è stato sottoposto il gruppo squadra, ha fatto registrare due ulteriori positività, un calciatore e un membro dello staff entrambi regolarmente vaccinati, aggiornando il totale dei contagi a venti unità. Gli elementi risultati positivi, come indicato dai protocolli sanitario e della Federazione, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare.