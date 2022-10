La Triestina esonera Bonatti, fatale la sconfitta con la Pro Sesto

TRIESTE - "U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro nel club. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della primavera alabardata Augusto Gentilini in attesa della nomina del nuovo allenatore." Con queste parole la società guidata dal presidente Simone Giacomini ha esonerato Andrea Bonatti. Il mister paga gli scarsi risultati ottenuti fino ad oggi. Fatale la sconfitta contro la modesta Pro Sesto, maturata ieri 9 ottobre sul campo dei lombardi.