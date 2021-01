Triestina-Fano 0 a 1 | Le pagelle: non basta la voglia, un guizzo di Ferrara gela il Rocco

Il 2021 della Triestina inizia con una sconfitta. Dopo gli importanti risultati conseguiti contro il Padova, Perugia e in quel di Bolzano contro la prima della classe, gli uomini di Bepi Pillon vengono gelati da un goal di Ferrara abile a sfruttare una delle poche occasioni per gli ospiti. La Triestina non sfrutta al meglio le molte occasioni avute con Mensah, Granoche e Maracchi. Il girone di andata si concluderà sabato 16 gennaio in quel di Mantova dove andrà in scena la diciannovesima giornata.

Offredi 6

Nel primo tempo non viene praticamente mai impegnato. Sul goal degli ospiti non può nulla.