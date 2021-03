Triestina-Feralpi Salò 1 a 1 | Le pagelle: rimonta Unione, quinto pareggio di fila

Una gara in cui gli uomini di Pillon giocano bene ma senza essere incisivi. Sotto con un goal di Scarsella, la recupera subito Litteri con una zampata. Bene Calvano e Procaccio, maluccio Gomez

Reduce da quattro pareggi consecutivi la Triestina non vince neanche contro la Feralpi Salò e porta a casa solo un punto. Tutto in tre minuti. Ospiti in vantaggio a poco più di dieci minuti dalla fine con un'incornata di Scarsella (servito dall'ottimo Ceccarelli) con l'immediata pareggio del bomber Litteri grazie ad una zampata da dentro l'area.

Offredi 6

Sul goal resta sulla linea di porta. Nel primo tempo fa una bella parata e poco altro.

