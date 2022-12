Triestina-Feralpi Salò 0 a 0 | Le pagelle: carattere e sfortuna, il pari va stretto all'Unione

TRIESTE - Il pareggio sta stretto all'Unione e i 19 punti di differenza non si son visti. Il match contro la Feralpi Salò dice che con questo spirito di squadra e questa abnegazione la Triestina può invertire il trend negativo di questa stagione. Per la prima volta i rossoalabardati non subiscono goal. Peccato per le due occasioni sui piedi di Adorante e Minesso. Bene in mezzo al campo Gori e Ciofani dietro. C'è bisogno dell'esperienza e del coraggio, per uscire dai bassifondi. Oggi la Triestina ha dimostrato di possederle entrambe. Ora tocca dare continuità.

Mastrantonio 6

Nel primo tempo di fatto non viene mai impegnato seriamente. Nel secondo tempo risponde bene alla conclusione di Guerra. A cinque dalla fine esce bene in presa alta.

Ghislandi 6

Quando gioca in verticale combina sempre cose positive. Pavanel lo richiama più volte quando è timoroso e preferisce giocare all'indietro, invece di cercare le punte.

Di Gennaro 6

Al 62' commette un errore che senza l'intervento di Gori si sarebbe trasformata in sicura occasione per gli ospiti.

Sabbione 6

Diverse sabbionate anche oggi, ma tiene il campo meglio delle altre volte.

Ciofani 6.5

Nei primi 20 minuti la catena di sinistra con Lovisa funziona discretamente. Prende un giallo. Al 66' prova il destro in controbalzo dal limite dell'area ma Pizzignacco controlla agevolmente.

Paganini 5.5

Alterna giocate buone ad errori banali. Il colpo di tacco con cui sbaglia l'uno due con Ghislandi è il simbolo di come non ci si renda conto della posizione in classifica della propria squadra.

Gori 7

C'è da lottare e su un campo pesante disputa una prestazione di coraggio, mista ad alcune buone giocate di manovra. Spende un giallo con esperienza. Si arrabbia con Paganini, alza la voce e si fa sentire.

Lovisa 5.5

Nel primo tempo la catena con Ciofani funziona discretamente bene. Nel secondo tempo sparisce dal campo ma tiene posizione.

Minesso 6

Meglio delle altre volte. Oggi c'è almeno la voglia e un po' di corsa. Al 69' ha un'occasione che la difesa della Feralpi respinge. A trenta secondi dal termine ha un'altra buona occasione sul sinistro.

Adorante 5.5

Nei primi dieci minuti ha due occasioni nitide: la prima viene intercettata da Pizzignacco, mentre nella seconda il destro esce di poco a lato. Poi cerca di lavorare di collegamento.

Ganz 5.5

Lavora di sponda, cerca il contatto ma l'arbitro non fischia quasi mai un fallo a suo favore. Il signor Frascaro da Firenze lo grazia. Al 73' commette un brutto fallo (da espulsione) con il pallone lontano. Ci si aspetta di più.

Petrelli sv

Entra a venti dalla fine. Ci mette un po' di impegno, ma c'è bisogno di più. Tanto di più.