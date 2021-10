Triestina-Fiorenzuola 1 a 0 | Le pagelle: De Luca spietato, per il resto sonnifero per tutti

Dopo il pari di Verona la squadra di Bucchi porta a casa i tre punti grazie ad una zampata dell'attaccante alabardato. Per il resto poca cosa, nessuna grande emozione, un po' come la scorsa settimana. Bene Galazzi, niente da segnalare sugli altri singoli. Prossimo appuntamento mercoledì 20 alle 18 allo stadio Rocco contro il Mantova.

Martinez 6

Non viene praticamente mai impegnato in maniera seria.

Negro 6

Con il pallone tra i piedi va quasi sempre in difficoltà ma come Ligi lì dietro non rischiamo quasi niente.

Ligi 6

La qualità non è mai stato il suo forte ma lì dietro non rischia quasi niente.

Lopez 5.5

Lento e macchinoso. Non crossa più a ripetizione come faceva l'anno scorso. Nella ripresa commette un errore che per poco costa caro alla squadra. Da un capitano ci si aspetta di più.

Rapisarda 6

Alcuni cross col contagiro, un'occasione sprecata di testa nel secondo tempo e un tiro che va fuori di poco. Esce per Sarno al 69'.

Crimi 5

Quasi mai in partita, gioca solo nel ruolo di raccordo. Non si spinge mai in avanti. Nel secondo tempo prova un filtrante alzando la palla dietro la linea della difesa ma la giocata è da dimenticare. Prestazione da Chi l'ha visto.

Giorno 5

Al piccolissimo trotto, mai una sterzata, vuole sempre il pallone tra i piedi. Nel secondo tempo calcia verso la porta ma la conclusione è di quelle che esaltano il fotografo, più che l'estremo difensore del Fiorenzuola. Esce per Giorico al 63'.

Galazzi 6

Le occasioni pericolose dell'Unione nascono sempre e solo da lui. Predicatore nel deserto, nessuno sembra parlare la sua lingua. Nel primo tempo un suo sinistro impegna Battaiola, poi qualche bel cross e filtrante. Cerca di rendersi utile anche in fase difensiva.

Iotti 5.5

Vivace ma non incide. Mai pericoloso.

Gomez 5

Non ne prende letteralmente una. Fantasma. Esce per Litteri al 69'.

De Luca 6.5

Vedi Gomez con un po' di più di brio. Si salva dall'insufficienza e porta a casa un voto in più grazie al goal. Esce subito dopo la rete per Procaccio.

Litteri 6

Un tiro in porta e nient'altro.

Sarno 6

Batte la punizione da cui scaturisce il goal di De Luca.

Giorico 5.5

L'ombra del giocatore che i tifosi conoscono.

Procaccio sv

Scampoli di partita.