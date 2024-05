Triestina-Giana 1 a 1 | Le pagelle: l'incornata di Malomo salva una scialba Unione

TRIESTE - Una Triestina assonnata e con pochissimo brio passa il turno dei playoff grazie ad un'incornata di Alessandro Malomo. Il difensore salta più in alto di tutti e, sul corner di Valocchia, trova il pareggio a cinque minuti dal termine. Il match ha mostrato l'undici di Bordin poco propenso ad impostare la manovra e una Giana Erminio tutta voglia e pazienza. Poche le emozioni, a dire il vero, viste dalle migliaia di spettatori presenti al Rocco questa sera. L'Unione è anche fortunata quando, a un minuto dal termine, una carambola in area per poco non regala il passaggio del turno agli ospiti. Ci vuole il controllo al Var per dare all'arbitro la certezza della decisione.

Agostino 6.5

Nel primo tempo smanaccia un paio di traversoni lunghi degli ospiti e poco altro. Nella ripresa una buona uscita su Fall al 63'. Sul calcio di rigore Fall lo spiazza. E' bravo sul destro di Verde a due minuti dalla conclusione.

Moretti 6

Nel primo tempo si vede poco. Tiene in gioco Fall nell'occasione del calcio di rigore che porta al vantaggio degli ospiti.

Malomo 6.5

Al 12' va in chiusura al limite dell'area evitando una possibile occasione da goal per la Giana. Ingaggia una bella lotta con Fall. Ad inizio secondo tempo l'attaccante gli scappa via e lui lo stende: giallo meritato. Commette il fallo che l'arbitro, dopo la visione al Var, decreta come calcio di rigore e che Fall trasforma. Due minuti dopo si rifà subito con una bella incornata che porta al pareggio.

Rizzo 5.5

In fase difensiva senza infamia e senza lode. Quando ha il pallone tra i piedi rallenta spesso la giocata e non produce quasi mai niente di buono.

Germano 6

Al 27' ha una buona occasione con un destro dai venti metri che non riesce ad incrociare, con la conclusione che finisce a lato. In un'altra occasione potrebbe calciare ma ritarda il tiro e la difesa della Giana si salva. Buono l'assist al 73' per l'incocciata di Pavlev. Sufficiente per l'impegno.

Correia 6

Nei primi 25 minuti dalle sue giocate scaturisce sempre qualcosa di pericoloso. Nella ripresa alza un po' il baricentro ed è l'unico che cerca di dare un po' di brio alla manovra.

Vallocchia 6

Qualche spunto degno di nota, ma mai pericoloso. Anche nella ripresa è un Vallocchia un po' spento. A tabellino per l'assist a Malomo su calcio d'angolo. Esce a tempo scaduto per Petrasso. Sufficiente per l'impegno, non per la qualità della prestazione.

Pavlev 5

Al 5' sfiora il goal con un bel pallonetto su Zacchi ma il numero uno degli ospiti smanaccia in angolo. Quando rientra sul destro per crossare (perché il sinistro lo usa poco e male) la giocata è sempre mediocre. Nel secondo tempo si avventura in un paio di giocate che per poco non creano il panico per i suoi compagni di squadra. Al 73' ha una nuova occasione ma il colpo di testa da due passi è impreciso.

El Azrak 5.5

Non ha quasi mai la possibilità di giocare qualche pallone pulito, ma anche quando ha campo libero non sembra aver grande gamba. Esce per Fofana ad inizio secondo tempo. Insufficiente.

Minesso 6

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 23' non riesce a schiacciare di testa verso la porta un pallone servitogli da Vertainen, con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Esce a tempo quasi scaduto per Ballarini. Anche se non incide, è tra i pochi a metterci un po' di voglia.

Vertainen 5.5

Lì davanti fa la boa, ma non riesce a dare profondità al reparto offensivo. Nella prima frazione un paio di stop orientati di altra categoria e poco altro. Esce per Lescano.

Lescano 5.5

Poco movimento.

Fofana 5.5

Niente da segnalare.

Ballarini sv

Scampoli di gara

Petrasso sv

Scampoli di gara