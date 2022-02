Triestina-Juve U23 0 a0 | Le pagelle: Offredi salva una scialba Unione, al Rocco solo fischi

Una scialba Unione pareggia in casa contro i bianconeri under 23. Prestazione inguardabile di Lopez, sufficiente Offredi.

Offredi 6

Nel primo tempo non viene mai impegnato. Al 68' si supera su una gran botta al volo di Miretti. Un altro buon intervento. Sufficiente.

Rapisarda 5.5

Lotta e dimostra di tenerci, ed è un bene. Perché sembra essere tra i pochi. Il problema è che quando sono le prestazioni dei difensori ad emergere, nel calcio, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Per questo paga il voto finale.

Negro 5

La verità è che al centro del reparto difensivo siamo messi male. Qualche anno fa la serie C imponeva maggiori requisiti, per poter vestire maglie prestigiose come quella dell'Unione.

Ligi 5.5

Macchinoso. Se nel primo tempo i giovani bianconeri non infilzano lui e Negro è solo per imprecisione tecnica nelle scelte, quelle dalla trequarti in su.

Lopez 3

Non è facile sbagliare praticamente tutti i palloni, eppure riesce anche oggi a mettere in scena una prestazione gravemente insufficiente. Espulso al 50' per una manata. Non il massimo della rappresentatività, come capitano.

Crimi 5

Miretti e Soulé lo fanno nero, inserendosi sempre alle spalle e dimostrando di avere freschezza da vendere.

Giorico 5.5

Continua il momento senza verve. Sbaglia tanto, anche oggi e non si capisce il motivo.

Trotta 6

Nel primo tempo è l'unico che si dà da fare e prova, senza grossi sussulti, ad impensierire la retroguardia di mister Zauli. Nel primo tempo è tra i meno peggio eppure Bucchi lo sostituisce in occasione dell'espulsione di Lopez.

De Luca 4.5

La zanzara non punge e nonostante sia un inverno non particolarmente gelido la sua prestazione non scalda il cuore dei tifosi. Sostituito con Procaccio al 60'.

Iotti 5.5

Altra prestazione di carattere per dimostrare di avere voglia, ma non basta per la sufficienza. Viene anche ammonito.

Gomez 5

La solidarietà va tutta ad un giocatore che viene servito pochissimo e molto male. La scarsità di palloni giocabili che arrivano dalle sue parti è mostruosa. Una voragine di gioco, l'orlo di un precipizio emotivo per un attaccante che, senza il goal ed in assenza di coinvolgimento nella manovra, è fin troppo attento a rimanere sveglio.