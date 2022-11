Triestina-Lecco 1 a 2 | Le pagelle: fischi e cori contro Romairone: "Vergognatevi"

TRIESTE - Cori contro Romairone e fischi contro una squadra che perde anche contro il Lecco. Dopo un primo tempo in cui l'Unione era riuscita a riacciuffare il pareggio con la zampata dell'ex Ganz, ecco che la ripresa ha messo in mostra i soliti limiti di una squadra spenta e che ha avuto pochi sussulti. Positivi Lollo e Felici per l'impegno, Ganz per il goal. Il resto è una bocciatura totale.

Mastrantonio 5.5

Pinzauti realizza un grandissimo goal sorprendendo l'estremo difensore alabardato. Nel primo tempo non sfigura e in un'occasione toglie le castagne dal fuoco. Sul raddoppio lecchese si fa infilare sul primo palo da Girelli.

Ciofani 5

Si allarga spesso sulla riga per ricevere il giropalla dei centrali ma la manovra è sempre lentissima. Ammonito. Nel secondo tempo non tocca praticamente palla, entra pochissimo nella manovra della squadra.

Sabbione 4.5

Sul goal di Pinzauti compie un errore che, assieme al ritardo di Lollo sulla seconda palla, diventa abbastanza decisivo. Il pallone di testa, quando in difficoltà, va sempre sull'esterno, mai in mezzo al campo. Il giropalla con Rocchi è troppo lento, anche se almeno lui riesce a "saltare" un passaggio e andare subito sull'esterno. Al 70' regala un'occasione d'oro a Pinzauti (che gioca con il Lecco). Sul secondo goal è in ritardo.

Rocchi 5

I meccanisimi con Sabbione vanno oliati. Male il giropalla. Fa molta fatica.

Sarzi Puttini 5

Ogni tanto si incarta da solo. I tiri da lontano sono da dimenticare, come pure i cross. Esce per Rocchetti.

Pezzella 5.5

Esce dopo 35 minuti per infortunio. Prova comunque incolore.

Gori 5

Le giocate di prima in verticale sono quasi sempre imprecise e mai decisive. Nel secondo tempo ha due buoni sussulti ma in campo non si vede nient'altro.

Lollo 6

Si impegna e trova abbastanza spesso la giocata buona. In fase di interdizione recupera diversi palloni. Prestazione positiva, quotazioni in rialzo. Ammonito al 61'. Per impegno l'unica sufficienza piena assieme a Felici.

Felici 6

La musica è sempre la stessa. Quando si accende lui, tutta la squadra ottiene benefici pressoché immediati. L'unico giocatore capace di creare superiorià numerica e di saltare l'avversario.

Minesso 5

Entra nella manovra più per collegamento che per giocate degne di nota. Però almeno stavolta sembra provarci con maggiore convinzione e non sbaglia le sponde. Nel secondo tempo un suo colpo di testa fa gridare al goal, ma il pallone viene respinto sulla linea da un difensore del Lecco. Per il resto però, impalpabile anche oggi.

Ganz 6

Contro la sua vecchia squadra si impegna forse come mai in questa stagione. Ha il merito di tenere a galla l'Unione con un bel goal di rapina. Sufficiente per il goal.

Furlan 5

Prova insufficiente. Esce a sette minuti dalla fine per Ghislandi.

Rocchetti 5.5

Poco, pochissimo.

Adorante 5.5

Si impegna ma non incide.

Ghislandi sv