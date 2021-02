Una bella Triestina surclassa il Legnago, Gomez e Petrella servono il poker

Una Triestina convincente dal punto di vista della voglia e del gioco surclassa un modesto Legnago sfoderando una prestazione autorevole che lascia ben sperare per il futuro. Rinforzata nella personalità dagli innesti dei due neoarrivati Lopez e Lepore, e dalla responsabilizzazione di elementi come Calvano e Procaccio (di nuovo nella non più inedita veste di interno di centrocampo), l’undici schierato da Pillon si gode le doppiette di Gomez e Petrella e ottiene tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

La cronaca del match

Dopo la vittoria sfumata nei minuti finali in quel di Modena, i greghi partono subito bene grazie ad un fraseggio rapido reso tale sia dalla precisione nelle giocate che dal manto scivoloso a causa della pioggia che si abbatte sul Rocco. Fin da subito si capisce che l’inserimento dei due terzini migliora la manovra, con Lopez e Lepore bravi a verticalizzare sugli attaccanti e la mediana intelligente a leggere il movimento. Dopo qualche minuto di studio da parte delle due compagini, la prima fiammata è di marca alabardata. Al 15’ Lambrughi pesca Lepore sulla destra che con eleganza orienta lo stop ed esplode il sinistro che Pizzignacco smanaccia in angolo. Due minuti più tardi è Capela a sfiorare il vantaggio alabardato con un colpo di testa che finisce di poco a lato dalla porta ospite.

A differenza delle ultime uscite, Petrella si muove bene tra le linee e i tempi giusti con cui la manovra difensiva viene indirizzata verso l’attacco trovano sempre il terzo uomo. Arrivano palloni giocabili negli ultimi 20 metri grazie ai cross di prima di Lopez e di fraseggi tanto semplici quanto efficaci che vedono protagonisti Mensah, Gomez e Petrella. Al 22’ è proprio l’attaccante italo-argentino a trovarsi in posizione favorevole ma, nonostante l’ottimo controllo, il tiro è debole e finisce tra le braccia del numero uno dei veronesi.

La risposta del Legnago è affidata ad un colpo di testa di Antonelli che impegna Offredi per la prima e unica volta durante la prima frazione di gioco. La difesa del Legnago continua a subire la pressione rossoalabardata: quando Pizzignacco va a farfalle con Mensah poco rapido ad approfittare dello scivolone e Calvano ci prova da fuori con il portiere ospite che respinge bene, allora la squadra capisce che è il momento giusto per sbloccare il match. Il meritato vantaggio della Triestina si concretizza al 37’: Petrella è abile a controllare in area e a scaraventare un bel destro verso la porta dei veronesi. Il pallone filtra tra le gambe dei difensori e finisce in rete. Prima dell’intervallo si rivede Lepore in avanti con una conclusione violenta che costringe il numero uno del Legnago agli straordinari. Il primo tempo si conclude così.

La ripresa

Neanche il tempo di vedere le squadre tornare in campo ed è raddoppio Unione. Petrella prende palla sulla trequarti, punta la difesa e scaglia un bel sinistro ad incrociare che s’insacca nell’angolino della porta ospite. Gli ospiti accusano il colpo e tentano di reagire con due traversoni che mettono in apprensione la difesa guidata da Lambrughi.

La Triestina però gioca bene e Gomez decide di mettere la parola fine alla partita. Prima infila Pizzignacco da pochi metri con la rete che vale il 3 a 0 e subito dopo scappa sul filo del fuorigioco, dribbla il numero uno dei veronesi e sigla la sua personale doppietta. Il poker è servito. Il secondo tempo scivola via così, con altre due occasioni per i greghi (una con Procaccio, l’altra grazie ad un bel tiro di Brivio di poco a lato). Pillon si arrabbia per la disattenzione difensiva che concede ai veronesi il goal della bandiera ma tutto sommato per oggi va molto bene così.

Gli innesti voluti da Milanese – quelli visti oggi all’esordio – sembrano poter dare personalità e nuova linfa ad una compagine troppo spesso in balia di saliscendi sia tecnici che emotivi. Il carattere dimostrato può contribuire a responsabilizzare giocatori come Procaccio, Petrella e Gomez, tre attaccanti di cui la Triestina non può fare a meno. Recuperando Litteri, innescando una sana competizione tra i singoli e dando continuità all’aspetto caratteriale e del gioco, nel girone di ritorno questa Triestina può ancora dire la sua.