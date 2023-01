Triestina, è fatta per Malomo, la difesa riparte da lui

Alessandro Malomo torna a Trieste. L'arrivo del difensore ex Foggia (in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) è stato ufficializzato dalla società nel pomeriggio di oggi 4 dicembre. Cresciuto nella primavera della Roma, Nel 2011 Alessandro inizia il suo percorso tra i professionisti passando prima in prestito all’Hellas Verona, e poi a titolo definitivo al Prato. Nel corso delle stagioni, Malomo diventa un vero e proprio punto di riferimento per la serie C, vestendo le maglie di diversi club tra cui Albinoleffe, Venezia e Vicenza. Il suo cammino lo porta anche a Trieste dove colleziona 54 presenze con tre goal all’attivo in due stagioni, sfiorando anche la promozione in serie B tra le fila del club alabardato. Nel 2020 il difensore passa al Südtirol dove vince il girone A di Lega Pro.