Triestina-Mantova 2:1 | Le pagelle: i rossoalabardati ripartono dal "Rocco"

La Triestina supera 2-1 il Mantova nell'11ª giornata del campionato di Serie C, e ritrova i 3 punti e il sorriso dopo cinque sconfitte consecutive in campionato. I rossoalabardati entrano in campo con lo spirito giusto contro un avversario insidioso, e si portano in vantaggio al quarto d'ora con Paganini, che riceve da Pezzelle sul vetrice destro dell'area di rigore e lascia partire un tiro cross che beffa l'estremo difensore avversario per l'1-0. Solo 5 minuti dopo Ganz sigla il 2-0 da rapace d'area, mettendo dentro il cross dalla sinistra di Felici. Nel finale di gara si fa sotto il Mantova, che accorcia le distanze all'88' con il rigore trasformato da Rodriguez. Brividi al 90' per il palo colpito da Ceresoli al 90'.

Le pagelle

Pisseri 6

Non corre particolari rischi, amministra bene e risponde presente quando interpellato dagli attaccanti avversari. Non può niente sul rigore.

Di Gennaro 5,5

Attento e preciso in fase difensiva fino all'88', nel finale concede un rigore che poteva evitare.

Sottini 6

Prova solida in difesa, senza sbavature.

Ciofani (C) 6,5

Argina la manovra avversaria con pressing, non si risparmia in fase di transizione

Sarzi Puttini 6,5

Segue sempre l'azione creando spazi che mettono in difficoltà lòa retroguardia del Mantova.

Pezzella 7,5

Tiene vivo un pallone e pesca Paganini che poi si inventa il gol del vantaggio. Sempre presente in mezzo al campo e a disposizione dei compagni.

Gori 6,5

Positivo fin dalle prime battute il suo impatto sul match.

Paganini 7

Si inventa un tiro cross che beffa il portiere e fa esplodere di gioia il Rocco per l'1-0.

Minesso 6,5

Gara di sacrificio, crea superiorità negli ultimi 25 metri con inserimenti precisi.

Ganz 7

Sigla in raddoppio da rapace d'area, crea spazi e movimento in avanti per tutta la gara.

Felici 6,5

Suo l'assist per il gol del 2-0. Si muove bene in avanti e sulla fascia.