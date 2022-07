Altri due acquisti in casa rossoalabardata, presi Sabbione e Rocchetti

Altri due colpi di mercato per la Triestina. La società rossoalabardata si è garantita le prestazioni dei difensori Alessio Sabbione e Yuri Rocchetti. Il primo arriva dal Pordenone ed ha firmato un accordo biennale, mentre per il giovane terzino ex Roma il contratto è triennale.

Sabbione

Nato a Genova il 12 dicembre 1991, 191 cm di statura, Alessio Sabbione è un centrale difensivo di piede destro, grande stazza fisica e possibilità all’occorrenza di agire anche come mediano davanti alla difesa. Sestrese, Sanremese e Sestri Levanti sono il trampolino di lancio verso i Pro, esordendo con la maglia della Nocerina nella stagione 2013/2014 (17 presenze e un gol). Seguono due promozioni consecutive in Serie A con le maglie di Carpi (25 presenze e 1 gol) e Crotone (11 gettoni con una rete all’attivo). Il triennio 2016/2019 lo vede protagonista nuovamente con la maglia del Carpi, tre annate in Serie B nelle quali mette insieme 94 presenze condite da quattro gol. Passa a titolo definitivo al Bari nell’estate 2019, militando con i galletti in Lega Pro per due campionati con 56 presenze complessive impreziosite da quattro reti. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Pordenone, disputando il campionato di Serie B e venendo schierato in 19 occasioni.

Rocchetti

Nato a Rieti il 15 giugno 2003, 172 cm di statura, Yuri Rocchetti è un terzino sinistro di grande gamba e duttilità, impiegabile anche sulla linea di centrocampo o all’occorrenza come centrale difensivo. Il percorso giovanile lo vede crescere e mettersi in evidenza nel florido vivaio giallorosso, l’ultima stagione sotto la guida tecnica di Alberto De Rossi lo vede grande protagonista, collezionando 37 presenze condite da tre reti ed altrettanti assist tra campionato, Coppa Italia e final four scudetto.