L'Unione fa sul serio e spara tre colpi: presi Ciofani, Minesso e Paganini

TRIESTE - Paganini, Minesso e Ciofani. I tre colpi di mercato messi a segno dalla Triestina candidano l'undici guidato da Andrea Bonatti, almeno sulla carta, ad un ruolo di primo livello nella prossima serie C. Se è vero che a parlare deve essere soprattutto il campo, è altrettanto reale il sentimento di entusiasmo che emerge dopo gli annunci via social. I tre giocatori hanno tutti un curriculum importante e alle spalle una carriera che fa sognare i tifosi. Inoltre, arrivano a titolo definitivo (in alcuni casi con la possibilità di opzioni), dato da non sottovalutare, nell'ottica di un progetto a lungo termine.

Luca Paganini

Nato a Roma l’8 giugno 1993, 177 cm di statura, Luca Paganini è un esterno offensivo che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresce nel settore giovanile della Roma completando poi il suo percorso in quello del Frosinone, club con il quale esordisce in prima squadra nella stagione 2010/2011. Dopo una parentesi a Fondi in Lega Pro Seconda Divisione (16 presenze e due reti), torna al Frosinone contribuendo in modo significativo alla promozione in B dei ciociari nel campionato 2013/2014 (31 presenze e sei reti, tre delle quali nei playoff) e guadagnandosi la chiamata in Nazionale Under 21. Rimane in gialloblù fino al termine della stagione 2019/2020 diventando non solo una bandiera del club, ma conquistando anche due storiche promozioni in Serie A (2014/2015 e 2017/2018). Per lui con il Frosinone in totale 165 presenze e 22 reti, quattro delle quali in massima serie. Nel giugno 2020 va a Lecce, per poi chiudere l'anno scorso ad Ascoli.

Mattia Minesso

Nato a Cittadella il 30 marzo 1990, 173 cm di statura, Mattia Minesso è un trequartista mancino, capace di giocare anche seconda punta. La trafila giovanile con il Vicenza lo porta all’esordio in B già nella stagione 2007/2008, rimanendo in biancorosso fino a gennaio 2011. Passa in prestito alla Fidelis Andria per una stagione e mezza, collezionando in Lega Pro Prima Divisione 55 presenze impreziosite da 8 reti. Dopo il rientro a Vicenza con 2 reti in 6 presenze in Serie B, si trasferisce a Cittadella sempre in cadetteria, andando a bersaglio due volte in 31 apparizioni. Da gennaio a giugno 2014 passa al Sudtirol in Lega Pro Prima Divisione, mettendo insieme 17 presenze condite da quattro gol. Torna a Cittadella vestendo il granata per due stagioni, la prima in Serie B e la seconda in Lega Pro, andando a bersaglio sei volte in 63 presenze totali e contribuendo alla pronta risalita dei padovani in B. Resta in terza serie per un ulteriore biennio sempre in Veneto, con la maglia del Bassano Virtus, impiegato in 78 occasioni nelle quali va a segno 19 volte. Sale in B per i primi sei mesi della stagione 2018/2019 vestendo la maglia del Padova, successivamente si trasferisce al Pisa in Lega Pro con 5 reti in 25 presenze, conquistando la promozione in B e rimanendo in nerazzurro anche nella successiva annata (15 gettoni e un gol). Nell’ultimo biennio milita in Lega Pro vincendo due volte il campionato, prima con la maglia del Perugia (25 presenze e 9 reti), poi con quella del Modena (15 gol in 36 partite) conquistando con i canarini anche la Supercoppa di categoria.

Matteo Ciofani

Nato ad Avezzano il 26 febbraio 1988, 183 cm di statura, Matteo Ciofani è un difensore centrale che può giocare anche come terzino destro. Dopo i primi passi con il Pescara e i prestiti in Serie D con Bitonto ed Angolana, nel triennio 2009/2012 veste la maglia dell’Ascoli in Serie B, collezionando 75 presenze condite da due reti. La stagione 2012/2013 milita sempre in Serie B con la casacca della Ternana per poi approdare a Frosinone, club con il quale rimane per cinque stagioni contribuendo in modo decisivo al doppio salto consecutivo dalla Lega Pro alla Serie A. In gialloblù totalizza complessivamente 142 presenze impreziosite da sei reti. Si trasferisce al Pescara in Serie B per una stagione e mezza, collezionando 37 presenze e due reti, approda poi al Bari in Lega Pro per un ulteriore campionato e mezzo, andando a bersaglio tre volte in 41 partite. Nell’ultima stagione veste la casacca del Modena, mettendo insieme 37 presenze e una rete ed ottenendo con i canarini il double campionato – Supercoppa.