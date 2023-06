Il Milan sbarca a Trieste, ad inizio agosto l'amichevole al Rocco

TRIESTE - Il Milan giocherà una partita amichevole il 9 agosto allo stadio Nereo Rocco contro una squadra straniera. La data, secondo quanto trapela da palazzo e come confermato telefonicamente dall'assessore allo Sport Giorgio Rossi a chi scrive, dovrebbe essere ufficializzata più avanti, anche se dal Comune preferiscono non sbilanciarsi sui dettagli. La trattativa c'è ed è in corso. La questione da superare, come affermato da Rossi, è rappresentata dal concerto dei Maneskin e dalle condizioni del terreno di gioco dopo l'evento. "Deve essere perfetto" così l'esponente della giunta Dipiazza. Il concerto della rock band italiana è previsto nella giornata di domenica 16 luglio. Le operazioni di sgombero dello stadio dureranno cinque giorni, per cui gli addetti ai lavori hanno tempo dal 21 luglio al 9 agosto, poco meno di 20 giorni, per tirare a lucido il rettangolo verde. Non è la prima volta che il Milan sbarca a Trieste. Negli ultimi anni i rossoneri hanno disputato diverse amichevoli estive a Valmaura. L'ultima, in ordine di tempo, è quella dell'estate 2021 contro i greci del Panatinaikhos.