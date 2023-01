Triestina-Novara 2 a 0 | Le pagelle: Felici e Adorante regalano tre punti d'oro, l'Unione è viva

TRIESTE - Una Triestina capace di lasciarsi alle spalle le polemiche tra tifoseria e società, compattata nel nome di una dignità di campo ritrovata. L'Unione vince sul Novara per due a zero grazie ai goal nel primo tempo di Felici e Adorante. Pisseri non viene mai impegnato. Tre punti fondamentali.

Pisseri 6

Nel primo tempo non viene mai impegnato. A un minuto dalla fine esce bene dai pali in presa alta.

Ghislandi 6.5

Al 38' in area di rigore è bravo nel recupero. Gioca bene con la palla tra i piedi, anche se troppo spesso si trova a giocare all'indietro. Chiude una buonissima diagonale a tre minuti dalla fine.

Ciofani 7

Guida bene la difesa e non disdegna la ruvidità, quando serve. Con Malomo dà solidità a tutto il reparto. Quando entra in possesso palla ha troppa fretta di spedire il pallone in avanti.

Gori 7

Lotta in mezzo al campo. I troppi falli ravvicinati lo portano all'ammonizione. Le notizie lo danno molto vicino all'Avellino, la squadra spera che Pavanel riesca a convincerlo a restare.

Paganini 6.5

Al 23' manca l'appuntamento con il goal dopo un preciso corner di Felici. Va a corrente alternata, ma quando decide di velocizzare il ritmo crea sempre situazioni interessanti.

Germano 6

Di collegamento. Si spinge anche in avanti, quando serve.

Minesso 6.5

Al 25' si esibisce in un aggancio che vale il prezzo del biglietto. Quando arretra sulla trequarti trova spesso l'imbucata per Felici o Adorante. Si muove bene tutta la partita. A 70' esce per Furlan. Una delle migliori prestazioni della stagione.

Adorante 7

Ha il merito di chiudere il primo tempo con un gran goal di sinistro. Nella ripresa la semirovesciata è splendida, solo PIssardo gli nega la gioia del raddoppio. Al 77' sguscia via bene sulla destra e serve Crimi che non riesce ad imprimere forza alla conclusione.

Felici 7

Il goal dopo 15 secondi lo galvanizza e la gioia incontenibile è testimone di una grande liberazione emotiva. Al 21' ha l'occasione per il raddoppio ma si fa recuperare. Quattro minuti dopo ha un'altra occasione, ma il sinistro trova PIssardo attento. Viene ammonito (giustamente) per simulazione. Esce al 70' per Crimi.

Crimi 6

Dà sostanza in mezzo al campo.

Furlan 6

Entra a venti dalla fine.

Sabbione sv

Scampoli di gara