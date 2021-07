Una giovane Triestina Nuoto si colora di bronzo ai campionati assoluti

Anche quest’anno la Triestina Nuoto si è confermata nell’elite del panorama natatorio regionale. Questa mattina, alla Piscina Bianchi (vasca lunga da 50m), si è conclusa la tre giorni dedicata ai Campionati Italiani su base regionale Assoluti in cui il sodalizio presieduto da Renzo Isler ha conquistato un brillante terzo posto nella classifica di società con 196 punti alle spalle solamente della Tergeste Nuoto Altura (305,50) e del Gymnasium Pordenone (258). A livello individuale i portacolori dell’USTN hanno collezionato nove medaglie. Il trio composto da Alessandro Curto-Alberto Rutar-Eva Dall’Aglio è tornato a casa con due metalli a testa nello zaino. Curto dopo aver acciuffato la terza piazza sui 50 rana con il crono di 30”73, si è ripetuto sulla distanza doppia conquistando nuovamente il bronzo con il tempo di 1’08”13. E’ stato protagonista nel dorso invece Alberto Rutar, secondo sia sui 200m in 2’14”67 che nei 100m dove ha chiuso la sua fatica in 1’01”09. In campo femminile Eva Dall’Aglio si è distinta per agonismo e voglia di concludere nelle posizioni che contano: la Dall’Aglio si è prima colorata d’argento sui 200 dorso in 2’24”44, per poi ripetersi sulle due vasche del dorso dove ha strappato il terzo gradino del podio per soli diciassette centesimi alla pordenone Dal Fabbro con il crono di 1’08”93. Ai prossimi Campionati Italiani di categoria, nei prossimi giorni verranno ufficializzati i qualificati, dovrebbero essere Margherita Allegretti e Manuel Zerjal a rappresentare la Triestina Nuoto. Nella piscina di casa sia la prima che Zerjal hanno chiuso al secondo posto i 50 stile libero toccando la piastra rispettivamente dopo 27”17 e 23”85. Infine si è rivisto su un podio regionale anche l’esperto Enrico Cardinale (classe 1990) che nei 200 misti si è preso il bronzo in 2’12”46 strappandolo al compagno di squadra Giulio Giuni, costretto ad accontentarsi della medaglia di legno con il crono di 2’13”32.