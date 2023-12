Triestina-Padova 0 a 1 | Le pagelle: al Rocco è notte fonda, il derby lo vince il Padova

TRIESTE - Il derby è del Padova. La squadra di Torrente porta a casa, meritatamente, i tre punti e lascia così la Triestina a debita distanza. Venti minuti di fabbrica rossoalabardata nel primo tempo, poi il buio. Una magia di Liguori manda in paradiso i biancoscudati. Redan perde la testa e si fa espellere, come pure Malomo dalla panchina. Anche dagli spalti, nonostante le 13 mila persone al Rocco, è mancato il sostegno. Il Padova vince anche lo scontro tra curve.

Matosevic 6

Sul goal di Liguori è immobile, ma non può nulla. Per il resto una prestazione non esaltante.

Germano 6

Gioca un po' contratto. Preferisce tenere sotto controllo il suo diretto avversario piuttosto che spingersi in avanti per cercare qualche sgroppata delle sue. Nel secondo tempo tenta di aumentare il ritmo, ma non incide. Sufficiente per impegno.

Malomo 5

Fa buona guardia su Bortolussi, anche perché il centrocampo dà una grossa mano a schermare le possibilità di ricezione per la punta del Padova. Sul goal degli ospiti lamenta un fallo, ma l'arbitro non lo valuta come tale. Esce per Moretti al 63' a causa di un infortunio. Una volta in panchina si fa espellere. Da capitano dovrebbe dare l'esempio.

Struna 5.5

Ogni tanto è frettoloso nel sbrogliare la situazione difensiva, ma è sempre in posizione. Prestazione così così.

Pavlev 5.5

Rientra spesso sul destro per andare a crossare, ma così facendo rallenta sempre la giocata. Il salvataggio al 65' vale un goal.

Fofana 5.5

Nei primi 45 minuti tiene il ritmo a centrocampo e raddoppia con decisione sul portatore di palla. Nella ripresa cala vistosamente.

Celeghin 6

Fa ammonire Perrotta. Nei primi 25 minuti è molto bravo nel raddoppio. Donnarumma gil dice no al 43'. Nel primo tempo è tra i migliori dei rossoalabardati. A inizio ripresa viene subito ammonito. Nel secondo tempo sparisce dal campo, ma cerca di tenere alta la bandiera. Tra gli ultimi ad arrandersi.

Vallocchia 5.5

Al 15' pesca bene Redan che arriva in ritardo all'appuntamento con il pallone. Sulla sponda di Lescano preferisce servire Redan piuttosto che scaricare il mancino verso la porta di Donnarumma. Fa ammonire Fusi. Non restituisce il pallone al Padova e nel successivo parapiglia Redan viene espulso. Esce a dieci dalla fine per Finotto.

Lescano 5

Al 20' alza troppo la mira sul destro dal limite dell'area. E' l'unico sussulto, per il resto anche questa sera fa molta fatica.

D'Urso 6

Nel primo tempo si fa trovare spesso in posizione utile per far male alla difesa avversaria. A due minuti dalla fine del primo tempo spara su Donnarumma da due passi, ma è in fuorigioco. E' l'unico che tenta di saltare l'uomo. Tesser lo sostituisce al 68'.

Redan 4

Impalpabile per tutta la partita, si fa espellere.

Adorante 5.5

Dopo un minuto dall'ingresso in campo ha sul destro il pallone per il pareggio ma la conclusione è debole. Non incide.

El Azrak 5.5

Si fa ammonire. E poco altro.

Moretti 6

Rischia l'autogoal al 78'.

Finotto sv

Non giudicabile.