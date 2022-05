Triestina-Palermo, venduti quasi 2000 biglietti, 500 nel settore ospiti

Cresce l'attesa per la prima partita della fase nazionale dei playoff di serie C che domenica 8 maggio vedrà la Triestina sfidare il Palermo. Dopo l'ottima prestazione vista in campo contro la Pro Patria (esaltata dal ritorno della curva Furlan allo stadio e macchiata dall'episodio di intolleranza nei confronti del collega di Citysport, Roberto Urizio), ecco che gli uomini agli ordini di mister Cristian Bucchi si preparano ad una sfida tutt'altro che agevole. La rifinitura è prevista per domani pomeriggio, poi l'allenatore presenzierà alla conferenza stampa per le ultime indicazioni del match.

Sul fronte dei biglietti per la partita la società ha dimezzato i prezzi, anche e soprattutto per favorire l'accesso al Rocco dei propri supporters. Questa mattina erano circa 1800 i tagliandi staccati. In un'annata contrassegnata dalla perenne assenza degli ultras (tranne uno sparuto gruppetto che si è contraddistinto spesso per contestazioni nei confronti di Mauro Milanese), ecco che Triestina-Palermo potrebbe colorare nuovamente lo stadio di Valmaura. In questa direzione però c'è da sottolineare il dato eclatante del numero di biglietti venduti nel settore ospiti che, secondo quanto si apprende, sarebbero arrivati quasi a quota 500.