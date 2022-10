Massimo Pavanel è il nuovo allenatore della Triestina

TRIESTE - Chi lo conosce bene sa che Massimo Pavanel non è tornato sulla panchina della Triestina per vivacchiare e che nella sua testa sta già pensando alla sfida contro l'Albinoleffe. Dai tempi in cui la curva Furlan gli aveva dedicato, nei pressi del sottopasso del Rocco, lo slogan "in un'annata nera, Pavanel unica bandiera", l'allenatore veneto a Valmaura e dintorni è rimasto nel cuore di tanti. Forse è stato proprio quell'affetto che ha fatto da traino per il suo ritorno a Trieste. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi 13 ottobre, con l'accordo che era stato raggiunto già nella giornata di ieri. Pavanel ha sbaragliato una nutrita concorrenza. La conferenza stampa di presentazione avverrà sabato 15 ottobre alle 12. “Sono molto orgoglioso di essere tornato a Trieste. Il mio scopo è quello di migliorare individualmente e collettivamente la squadra per raggiungere i massimi obiettivi’ queste le prime parole del neoallenatore dei rossoalabardati.