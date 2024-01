Triestina-Pergolettese 1 a 1 | Le pagelle: Agostino tiene su l'Unione, al Tognon è solo pari

FONTANAFREDDA - Un goal per parte, con gli ospiti pericolosi almeno in tre occasioni salvate dal numero uno rossoalabardato e un'Unione che è sembrata affaticata e poco precisa sotto porta. E' questo il quadro di ciò che è andato in scena nel match contro la Pergolettese. Un primo tempo così così, con un paio di spunti di marca alabardata e gli ospiti bravi a ripartire. Nella seconda frazione gli uomini di Tesser vanno in vantaggio con Lescano (abile nella zampata su assist di Vallocchia), ma si fanno riprendere dal goal di Jaohuari. Tra i singoli buona la prestazione di Lescano e El Azrak, male D'Urso e Celeghin, oltre a un centrocampo apparso sonnolento.

Agostino 6.5

Nel primo tempo non viene quasi mai impegnato e gestisce bene quei pochi palloni che lo vedono impegnato. Da rivedere i rinvii col piattone destro. Al 67' dice di no a una trivela dell'ex Bariti, poi almeno altri due interventi a dir poco provvidenziali. Sul goal non può nulla. Nelle fasi finali tiene lui a galla la Triestina.

Germano 6

Qualche buono spunto, ma nel complesso nei primi 45 minuti manca un po' in appoggio alla fase offensiva. Esce per Ciofani nel secondo tempo.

Moretti 6

Fa buona guardia e cerca di spingersi anche in avanti.

Struna 5.5

Con Moretti si intendono bene, ma nel secondo tempo va un po' in affanno. Finisce anche per essere ammonito.

Petrasso 5.5

Bariti è un osso duro, ma nel primo tempo la prestazione è sufficiente. Sarebbe necessaria qualche sgroppata in più, invece di limitarsi al compitino.

Correia 6

Il palleggio è il solito. Manca un po' nelle verticalizzazioni. Cerca di sfondare un po' nel secondo tempo, ma senza grossi risultati. Prestazione così così, ma tutto sommato sufficiente.

Celeghin 5.5

Nel primo tempo fa un po' fatica e anche nel secondo tempo la prestazione non cambia. E' suo, però, uno dei pochi spunti dei primi 45 minuti, con un sinistro che finisce a lato.

Vallocchia 6

Le solite sgroppate sulla sinistra, con alcuni buoni scambi sulla trequarti. Calcia la punizione che porta al vantaggio di Lescano.

Lescano 6.5

Nella prima frazione è in palla, con la difesa avversaria che deve intervenire più volte per fermarlo. Al 61' è sua la zampata che porta l'Unione in vantaggio. Verso la fine del primo tempo si mangia però un goal già fatto a qualche metro dalla porta.

D'Urso 5

Buono il palleggio con il pallone tra i piedi, anche se sembra non avere tanta gamba, né spunti degni di nota. Affaticato.

Vertainen 5.5

Quando si allarga sulla destra riesce a crearsi qualche spazio, ma non incide. Prestazione non particolarmente significativa.

El Azrak 6.5

L'approccio alla gara è di quelli giusti e dà un po' di brio al reparto offensivo. Non riesce però nell'impresa di una settimana fa.

Redan 6

Movimento e un po' di elettricità all'attacco, ma non basta.

Anzolin sv

Entra al posto di Petrasso. Niente da segnalare.

Minesso sv

Un colpo di tacco e nient'altro. Troppo poco per riuscire a valutarlo.

Ciofani sv

Niente da segnalare.