Triestina-Pergolettese 1 a 2 | Le pagelle: prestazione imbarazzante, gli ospiti sbancano il Rocco

Il match contro i lombardi finisce nel peggiore dei modi. I due goal di vantaggio vengono accorciati da un goal meraviglioso di Gomez. Prossimo impegno contro il Trento.

Offredi 5

Sul vantaggio degli ospiti non ha evidenti responsabilità ma sul raddoppio invece è imbarazzante. Quando servirebbe dare qualcosa di più non c'è (quasi) mai.

Rapisarda 5

Autogoal e prestazione scialba. La grinta non manca ma non basta per incidere sul match.

Volta 4.5

Macchinoso e senza idee nell'impostazione di manovra. Non è che ci si aspetta Mascherano, ma da uno con centinaia di presenza tra serie A e B sarebbe auspicabile maggiore qualità. Vitalucci lo fa nero ogni volta.

Lopez 4.5

Ancora una prestazione incolore, con evidente sufficienza nelle giocate. Incomprensibile. Batte punizioni sentendosi Recoba ma al momento è ancora serie C.

Galazzi 5

Niente da fare anche oggi, l'involuzione delle ultime partite è clamorosa.

Calvano 4.5

Lento e macchinoso, mai in partita.

Crimi 4.5

Match a dir poco imbarazzante.

Procaccio 5.5

Si accende e si spegne. Nel secondo tempo ha una buona occasione ma il tiro a giro non gli riesce.

Iotti 5

Grande impegno, non basta per il sei.

Gomez 5.5

Al 77' si vede per la prima volta con un bel sinistro che finisce alto. La seconda all'83' con una punizione da favola. Ha un'occasione con una punizione I precedenti 76 minuti sono da Chi l'ha visto, quindi il voto resta comunque negativo.

Sarno 5

Un colpo di tacco, un fallo subito e nient'altro. Pigro.

Litteri sv

Fantasma.

Trotta 4

Il secondo goal nasce da un errore suo, a causa più della sufficienza che ci mette nella giocata che in virtù di incapacità tecnica.

St Clair sv

Scampoli di gioco

Myllymaki 5.5

Si mangia il 2 a 2 a un minuto e mezzo dalla fine.