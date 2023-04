Tutto in sei minuti, l'Unione ribalta il risultato, giocherà i playout

In un momento critico, la Triestina coglie un'opportunità preziosa e acciuffa i play-out nella Serie D, pronta a sfidare il Sangiuliano. Come riporta Citysport, a soli 8 minuti dal termine, il gol della Pergolettese sembrava segnare la fine per l'Unione, ma la squadra ha continuato a lottare, trionfando in extremis. In una partita così emozionante, analisi più approfondite diventano superflue: ciò che conta è che la Triestina è ancora in corsa per la salvezza.



La formazione annunciata per gli alabardati inizia con timore, ma presto si immerge nella partita. Nonostante alcune situazioni interessanti, nessuna delle due squadre riesce a concretizzare le opportunità in gol. A fine primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con la Triestina virtualmente retrocessa in Serie D.



Nella ripresa, la Triestina si espone maggiormente, mentre la Pergolettese cerca di sfruttare gli spazi. Al 37', Saccani segna per la Pergolettese, ma a 6 minuti dalla fine, Felici pareggia per l'Unione. Nei minuti di recupero, Adorante spreca una clamorosa occasione su assist di Minesso. Tuttavia, al 49', lo stesso Adorante realizza il gol della vittoria per la Triestina, che rimane viva nella lotta per la salvezza.



PERGOLETTESE – TRIESTINA 1-2



GOL: 37' st Saccani, 43' st Felici, 49' st Adorante



PERGOLETTESE: Soncin, Arini, Piccinini, Tonoli, Bariti (23' st Vitalucci), Artioli, Varas, Mazzarani, Villa, Guiu Vilanova (40' st Andreoli), Doumbia (1' st Saccani). (A disp. Rubbi, Cattaneo, Lambrughi, Bevilacqua, Gabelli, Andreoli, Cancello, Verzeni). All. Villa



TRIESTINA: Matosevic, Germano, Malomo, Piacentini, Rocchetti (9' st Ciofani), Paganini, Lollo (16' st Pezzella), Celeghin (30' st Felici), Tessiore (30' st Minesso), Tavernelli (9' st Adorante), Mbakogu. (Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Lovisa, Sarzi Puttini). All. Gentilini