Triestina-Piacenza 1 a 1 | Le pagelle: Piacentini evita la sconfitta, la prestazione è opaca

TRIESTE - Piacentini salva il risultato che per ottanta minuti ha visto la squadra di Gentilini bloccata e senza quella verve vista nelle ultime gare. I primi venti minuti sono tutti di marca piacentina, con la Triestina impacciata e poco convinta. Nel corso del primo tempo l'Unione trova il baricentro e con Tavernelli (unico squillo dei primi 45) va vicina al goal. Nella ripresa è però il Piacenza ad andare in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Matosevic respinge bene ma Chierico, da due passi, spinge in rete. Al Rocco cala il gelo. Ci vogliono pooi due espulsioni per gli ospiti (prima Cosenza e poi Accardi) affinché i greghi trovino spazio e il pareggio. E' Piacentini, su assist di Mbakogu, a depositare il piattone in rete. E' il pareggio. La curva spinge gli ultimi minuti e la Triestina va all'assalto, ma è troppo poco. Un risultato che va meglio all'Unione, ma rispetto alle ultime prestazioni è un passo indietro.

Matosevic 6

L'unico vero pericolo che corre nel primo tempo è dopo 26 secondi quando smanaccia in angolo il tiro cross di Parisi. Prima della ribattuta in rete di Chierico fa una grande parata, ma il pallone resta lì e il centrocampista del Piacenza deve solo spingere in rete.

Germano 6.5

Si dà da fare sulla fascia ma la catena con Tessiore funziona ad intermittenza. Ammonito. All'uscita di Gori si adatta a fare l'interno a metà campo.

Masi 6

Rispetto alle ultime prestazioni non brilla. Ci prova di testa ma Rinaldi blocca agevolmente. Esce per far spazio a Minesso. Sufficiente.

Piacentini 7

Fa buona guardia dietro e nel secondo tempo si lancia anche in qualche sgroppata. Scarica in rete l'assist per Mbakogu e tiene viva l'Unione.

Rocchetti 5.5

Prestazione incolore del terzino sinistro. Nessuna giocata degna di nota.

Gori 6

Per impegno e palloni recuperati nel primo tempo è il migliore in campo dei rossoalabardati. Qualche imprecisione in fase di impostazione. Esce al 62'.

Lollo 7

Ci mette intensità ma nella manovra non incide. Recupera molti palloni ed esce alla distanza. Ammonito, ma alla fine tra i rossoalabardati è uno dei migliori in campo.

Paganini 5

Le giocate sono spesso inconcludenti ed inefficaci. Indisponente. Pensa sempre prima alla giocata personale che a quella per la squadra. Ammonito per simulazione. Sostituzione più che meritata.

Tessiore 6

Al 52' ha una buona occasione ma il suo destro si spegne a lato. Ammonito.

Tavernelli 5.5

Svaria su tutto il fronte d'attacco ma la distanza da Mbakogu è sempre troppa. Al 24' ci prova su punizione ma il destro finisce alto. Due minuti dopo è lui ad andare vicino al goal con un gran destro che Rinaldi smanaccia in angolo. Per il resto è una prestazione opaca.

Mbakogu 5.5

Arriva spesso in ritardo e sbaglia quasi sempre la giocata, anche perché non si capisce con i compagni. Ha il merito di far espellere Cosenza. Il mezzo punto in più è per l'assist a Piacentini, altrimenti sarebbe da cinque.

Ciofani 6

Entra al posto di Rocchetti.

Malomo 6.5

Entra nel secondo tempo per dare un pào' di spinta sulla fascia destra. Gira benissimo di testa su cross di Tessiore ma il pallone finisce prima sul palo e poi tra le mani di Rinaldi. Nel recupero arriva tardi all'appuntamento con il goal, sull'assist di Germano.

Felici 6

Fa espellere Accardi a cinque dalla fine. Per il resto qualche guizzo, ma niente di più.

Adorante 6.5

Un suo colpo di testa crea scompiglio in area ospite e alcune giocate dimostrano che ha voglia.

Minesso 5.5

Scampoli di gara.