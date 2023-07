Unione, la "prima" del presidente Rosenzweig: "Due promesse: trasparenza e lavoro"

TRIESTE - Il nuovo presidente della Triestina, il miliardario americano Ben Rosenzweig proprietario della LBK Capital, è arrivato in città dove è stato presentato alla stampa e ha incontrato i tifosi rossoalabardati. “Trieste è bellissima, ha tanto da dimostrare e spero che la mia presenza serva anche per questo". Sulle possibilità che Lbk Capital investa anche in altri settori rispetto al calcio, Rosenzweig ha spiegato che "in questo momento è giusto concentrarsi sulla Triestina". Dopo la presentazione all’interno del salotto azzurro del Comune di Trieste alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e di altri rappresentanti della giunta comunale e regionale, Rosenzweig ha incontrato i tifosi, nei pressi della scalinata che conduce alla basilica di Santa Maria Maggiore.

"Prometto due cose"

Strette di mano, grandi sorrisi e sciarpe al collo. Un centinaio i tifosi presenti, con i cori verso la fine dell'incontro. "Un presidente, c'è solo un presidente", ma anche gli immancabili "Unione, Unione" e via dicendo, in una versione meno improntata ai grandi annunci di quanto il popolo alabardato non avesse vissuto l'anno scorso. Rosenzweig ha acquisito il 100 per cento della Triestina dalle mani dell’ex patron Simone Giacomini, uscito di scena (assieme a tutti i collaboratori) con la sua Atlas dopo appena un anno. “Posso promettere due cose - ha concluso il neo presidente -, la prima è che ci impegneremo ogni giorno per essere migliori delle altre squadre. La seconda è che saremo trasparenti con la comunità. I tifosi avranno risposte".