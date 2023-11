Triestina-Pro Sesto 0 a 0 | Le pagelle: l'Unione non sfonda, al Rocco è pari

TRIESTE - La Triestina non sfonda il muro della Pro Sesto, viene bloccata sul pari da una buona squadra e porta a casa il nono risultato utile consecutivo. Un match che, nonostante alcune buone occasioni da ambo le parti, finisce in parità e accontenta più gli ospiti che l'undici di Tesser.

Matosevic 6

Nel primo tempo viene impegnato una volta sola, ma in quell'occasione il direttore di gara ravvisa il fuorigioco dell'attaccante degli ospiti. Verso la fine della prima frazione se la prende con l'arbitro.

Germano 7

Bravo nella spinta sulla fascia destra e nei cross di prima dal fondo. A volte non si capisce con Redan, che vorrebbe il pallone lungo, mentre il terzino vorrebbe pescarlo in verticale e sul piede. Instancabile, fino all'ultimo secondo. Tra i migliori.

Malomo 6.5

Su palla scoperta, come Struna, non riesce quasi mai ad anticipare gli attaccanti della Pro Sesto, ma tutto sommato fa buona guardia. Non si capisce con Vallocchia (che però non concede l'appoggio al difensore) e per poco, sugli sviluppi, gli ospiti non trovano il goal. Non angola la conclusione al 54'.

Struna 7

Prende un giallo per un intervento che il direttore di gara giudica da ammonizione, ma come il suo compagno di reparto non sfigura. Salva due volte il risultato.

Anzolin 6.5

Partita di sostanza, dal punto di vista tecnico così così, ma soprattutto nel secondo tempo riesce a spingere veramente tanto sulla fascia.

Correia 7

Nel primo tempo mette a sedere un paio di avversari, regalando forse la giocata più bella della frazione. A centrocampo è sempre presente e riesce ad alternare sia la giocata in verticale che quella in orizzontale per gli esterni. Nel secondo tempo si perde un po', ma il voto è alto soprattutto per alcune giocate che al Rocco non si vedevano da tempo.

Celeghin 6

Viene ammonito per un intervento che il direttore di gara giudica scomposto. Alla trequarti del primo tempo si trova tra i piedi il pallone del possibile vantaggio, ma la sua conclusione centra il portiere. Sulla ribattuta Redan la spinge in goal, ma è fuorigioco. Esce per Gunduz. Sufficiente.

Vallocchia 6.5

Viene azzoppato più volte dagli avversari nel primo tempo, ma l'arbitro non ravvisa quasi mai il fallo. Tanta quantità e alcune buone punizioni verso l'area, ma il reparto offensivo non riesce quasi mai a leggerle bene. Instancabile anche lui.

El Azrak 6.5

Tenta di dare un po' di verve al reparto offensivo, buttandosi nello spazio e facendosi dare il pallone sui piedi. Un paio di spunti buoni sulla destra, senza che però gli assist producano conseguenze per la retroguardia della Pro Sesto.

Lescano 5.5

Dopo qualche minuto non riesce ad angolare come vorrebbe. Nei primi 45 minuti gioca più di collegamento, che per andare verso la realizzazione. Al 50' ha una buona opportunità, ma la conclusione è alta. Al 67' l'occasione è di testa, ma anche in questo caso la conclusione non porta al vantaggio.

Redan 5

Più croce che delizia. Impreciso in alcune giocate. Non incide.

Gunduz 6

Entra bene nel match.

Adorante 6

Al posto di Redan, ma non incide.

Finotto sv

Scampoli di gara