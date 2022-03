Affari d'oro per i procuratori, a Trieste spesi più di 450 mila euro

Il 2021 rossoalabardato di alcuni procuratori sarà ricordato come un anno d'oro. A differenza di quanto si è potuto vedere in campo, i contratti stipulati tra i giocatori e l'Unione Sportiva Triestina (con il benestare degli agenti) hanno complessivamente fruttato 465 mila euro. La cifra è stata resa pubblica dalla stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella giornata di oggi 29 marzo. I compensi - corrisposti dalla società amministrata da Mauro Milanese e presieduta da Mario Biasin - rappresentano i servizi resi dagli stessi procuratori tra un periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. In serie C la Triestina è sul podio, in terza posizione. Davanti ai greghi solo l'Entella (con poco meno di 560 mila euro ndr) e il Pescara (che spende 776 mila euro ndr).

Nel girone A della serie C i procuratori fanno buoni affari anche a Padova (che spende 225 mila euro) con subito dietro la Feralpi Salò (con 138 mila euro) e ancora dietro la Pro Vercelli (dove si sono spesi 76 mila euro). Il Sud Tirol è quinto (con una spesa pari a 69 mila euro), mentre in fondo alla classifica troviamo il Trento (con poco meno di 13 mila euro), la Pergolettese (con 10 mila euro) e il Legnano Salus (con 7500 euro).