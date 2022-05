Triestina-Pro Patria 2 a 1 | Le pagelle: il tango di Gomez, l'Unione passa il primo turno

Due reti di Gomez e una solida Triestina archivia la pratica Pro Patria al primo turno dei playoff. L'attaccante sfrutta bene prima un calcio di rigore decretato dal direttore di gara per un fallo su Procaccio, poi un "basta spingere" sempre dello stesso esterno. Offredi poco sicuro sul goal degli ospiti. Così così Lopez, ma la prestazione collettiva è confortante. Nel giorno in cui la curva Furlan si è macchiata del "caso" Urizio, il campo ha dato le prime e positive risposte.

Offredi 6

Non viene praticamente mai impegnato fino all'inizio del secondo tempo quando compie una bella parata su Saporetti. All'ultimo minuto non è molto reattivo sul goal degli ospiti.

Rapisarda 6.5

Un destro ad incrociare nel primo tempo, poi tanta corsa ed altrettanto impegno. Il solito, grazie.

Negro 6.5

Buona la fase di impostazione ed anche quella difensiva. Esce per Volta. Positivo.

Ligi 6

Normale amministrazione, buona prestazione.

St Clair 6

Fa valere la corsa ed il fisico. Un paio di buone incursioni. Britannico.

Crimi 6

Alcune giocate di elegante fattura, finalmente. Poi bene, anche e soprattutto nel secondo tempo.

Calvano 6.5

Se ne esce un paio di volta grazie ad eleganti disimpegni. Per il resto sembra essere tornato il Calvano di un tempo.

Lopez 5.5

Nel primo tempo spara un mancino che l'estremo difensore bustocco respinge sulla traversa, per il resto però sbaglia quasi tutto, sia in fase di impostazione che in quella difensiva.

Trotta 6.5

Fa il centravanti tenendo su la squadra con il fisico ogni volta che serve. Dà una grossa mano a tutti e si sbatte fino all'ultimo minuto. Fa ancora un po' di fatica sui rimpalli e sul dare del tuo al pallone, ma tant'è. Per oggi va bene così.

Procaccio 7

Fa il diavolo a quattro nonostante Lopez non l'aiuti in maniera particolarmente significativa. Prende il rigore che regala il vantaggio all'Unione, poi serve benissimo un facilissimo "basta spingere" per Gomez. Esce tra gli applausi.

Gomez 7.5

Sono mancati i suoi goal durante il campionato, si fa sentire nella giornata più importante. Avanti così.