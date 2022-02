Triestina-Pro Sesto 2 a 3 | Le pagelle: al Rocco fischi contro Milanese e la squadra: "A lavorare"

Prestazione indegna della compagine di Bucchi che soccombe in casa contro l'ultima in classifica. Cori contro Milanese e la squadra.

Offredi 5.5

Il primo goal non può essere colpa sua, il secondo è figlio di un errore di Ligi (ma lui non fa niente per rimediare), mentre in occasione della terza rete degli ospiti a soprenderlo è un tiro da fuori area. La prestazione di un portiere che prende tre goal non può mai essere sufficiente.

Rapisarda 5.5

Si impegna e cerca sempre di rendersi utile ma non riesce ad incidere sul match.

Negro 5

Ogni tanto prova a verticalizzare ma la precisione balistica non è il suo forte. Perde nettamente il duello con Capogna.

Ligi 5

Sul raddoppio la sua marcatura su Capogna è leggera. Si fa perdonare qualche minuto con la rovesciata che porta al pareggio ma non arriva al 6.

Iotti 4.5

Sul goal del vantaggio lombardo non si capisce il motivo per cui non interviene su Ghezzi che fa trenta metri palla al piede prima di servire Scapuzzi. Al 31' commette un erroraccio clamoroso, che porta al corner e al successivo raddoppio degli ospiti. Ci mette impegno e corsa, tenta invano di salvare la prestazione. Esce per Petrella.

Giorico 5

Fantasma, senza alcuna capacità di incidere sulla partita. Lento nella manovra, distante anni luce dal giocatore che il pubblico del Rocco aveva apprezzato nelle stagioni precedenti.

St Clair 6

Fanteria scozzese, fa vedere un buon destro, soprattutto sui calci piazzati. Dalla sua punizione nasce il pareggio di Ligi. Prestazione di carattere.

Myllymaki 5.5

Si presenta sbagliando tre stop consecutivi. Al 30' si riprende e va vicino al goal con un destro che finisce di poco a lato. Sufficienza per l'impegno e per la il debutto. Esce per Calvano al 54'.

Trotta 5.5

Bravo a seguire la caparbietà di De Luca e a realizzare l'1 a 1. Sufficiente per il goal. Esce per Procaccio.

Gomez 5

Nel primo tempo un colpo di testa, uno di tacco e poco altro. Nel secondo tempo ha un'occasione buona ma ci mette una vita a controllare il pallone.

De Luca 5

Quando sente il pubblico fischiare fa leva sull'orgoglio e accelera il passo. E' bravo ad indurre Pecorini nell'errore e a creare, di fatto, il pareggio di Trotta. Brutto siparietto dopo un errore di Myllymaki che ritarda la giocata. Si mette le mani nei capelli in segno di insofferenza e Rapisarda lo richiama all'ordine. Esce per Litteri.

Procaccio 5

Nelle giocate molto spesso sembra che non abbia la cattiveria giusta. Gioca in punta di piedi senza averne titolo.

Calvano 5.5

Si impegna.

Petrella 6

Bentornato, voto per il rientro.

Litteri 5.5

Un colpo di testa che per poco non regala il 3 a 3.

Sarno 5

Il primo uno due lo sbaglia. Poi un mezzo numero a un minuto dal termine. Per il resto è da Chi l'ha visto.