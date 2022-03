Triestina-Renate 0 a 2 | Le pagelle: Rocco gelido e stregato, Maistrello castiga l'Unione

Nel gelo del Rocco la partita viene decisa dalla doppietta del centravanti lombardo, abile a sfruttare un calcio di rigore e ad infilare Offredi da due passi. L'Unione interrompe così la striscia positiva cinque giornate. Pubblico inferocito con l'arbitro Costanza. Match brutto.

Offredi 6

Un paio di uscite alte. Sul rigore di Maistrello intuisce l'angolo ma non ci arriva per un soffio. Sul secondo goal non ha grosse responsabilità. Al 78' ne combina una delle sue uscendo dall'area col pallone in mano ma si rifà subito con una gran parata sulla bella punizione di Ranieri. Gran parata su Cicconi.

Negro 6

Parte bene sull'uomo ma deve lasciare il campo per un brutto infortunio alla spalla. Auguri di pronta guarigione

Ligi 6

Disputa un primo tempo molto buono. Sbroglia alcune situazioni difficili anche con giocate di pregio. Poi però scivola nell'anonimato anche lui.

Lopez 5

Con i piedi fa sempre la stessa giocata: palla lungo linea e tanti saluti. Quando invece usa le mani è fastidioso e da capitano non è un esempio. In evidente difficoltà quando il ritmo si alza.

Rapisarda 6

Qualche buona chiusura, si intestardisce un po' nella polemica con l'arbitro ma tra i greghi è tra i meno peggio.

Galazzi 5.5

L'idea di farlo giocare distante dal centro del gioco non può portare alcun frutto alla manovra della squadra. E' sempre costretto a giocare in verticale o appoggiare il pallone a Lopez. Sprecato. Sostituito da Iotti al 63'.

Calvano 5.5

Qualche buona giocata a livello difensivo ma prestazione al di sotto delle sue capacità. A fine primo tempo resta negli spogliatoi. Sostituito da Myllymaki.

Crimi 4

Ammonito, commette il fallo che Costanza giudica da rigore e si fa espellere per un'irregolarità ingenua su Maistrello. Espulso, lascia la squadra in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo.

Procaccio 5

Le sue giocate non incidono e non innescano mai qualcosa di buono. L'impressione è che non riesca più a giocare con leggerezza e che quella sfrontatezza di un tempo sia solo un lontano ricordo.

Gomez 5

E' sua l'unica occasione che gli alabardati producono nella prima frazione di gioco. Il tiro è angolato ma lento. Per il resto arriva sempre in ritardo sulle seconde palle. Ancora una prestazione no.

De Luca 4.5

Viaggia a fari spenti per tutta la partita. Anzi, non viaggia proprio.

Volta 5.5

Ammonito per un fallo su Ermacora. Al 72' colpisce di testa in area ma il pallone finisce alto. In difesa cerca di limitare i danni ma soffre Maistrello che vince il duello.

Myllymaki 6

Entra per Calvano al 45'. Ci mette grinta ed impegno.

Sarno 6.5

Mette un gran pallone per Volta che spreca tutto. Si inventa una giocata per Myllymaki. Per poco non sfiora il goal con un destro che finisce di poco alto. Migliore in campo dei rossoalabardati.

Iotti 6

Secondo tempo al posto di Galazzi.

Trotta 5

Poco, impreciso e male.