Ennesima sconfitta per l'Unione, la Furlan alza la voce, la società pensa al ritiro

Al Rocco passa il Lecco per 2 a 1. Non basta il goal di Ganz. A fine match clima pesante, sia in sala stampa che sotto la curva. Cori contro Romairone e il giocatore Lovisa

TRIESTE - È finita con l'ennesima contestazione e con i cori contro il direttore sportivo e i giocatori. La crisi di risultati della Triestina ha colpito ancora e questa volta la situazione appare veramente da ultima spiaggia. La società, come emerso in occasione della conferenza stampa di fine partita, avrebbe optato per il ritiro permanente. Maniere forti, quindi, per tentare di risollevare l'umore ma soprattutto la classifica che si fa sempre più preoccupante. Il match contro il Lecco aveva visto la Triestina capace di riacciuffare il pareggio con Ganz, dopo il vantaggio nerazzurro. Nonostante alcuni buoni spunti di Felici, però, gli ospiti hanno trovato il raddoppio e portato a casa i tre punti. A fine gara, dopo i cori indirizzati a Romairone, il direttore sportivo ha avuto un lungo faccia a faccia con gli ultras. "Onorate la nostra maglia" questa la richiesta giunta alla società. Vedremo se già da mercoledì, nella trasferta a Piacenza, si vedranno i frutti del ritiro. Anche perché è arrivato dicembre e per salvarsi bisogna iniziare a far punti.