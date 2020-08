Triestina: il Rocco riapre al pubblico con mille posti per l’amichevole contro il Fc Koper

L’U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che è stato fissato un incontro amichevole contro il FC Koper, compagine militante nella Serie A slovena. La partita andrà in scena domenica 6 settembre allo Stadio “Rocco” con calcio d’inizio alle 17.00 e sarà, per la prima volta dopo tanti mesi, aperta al pubblico con capienza limitata a 1000 spettatori. L’unico settore disponibile per assistere alla gara sarà la Tribuna Pasinati.

L’accesso del pubblico sarà contingentato e consentito ai fini del rispetto delle prescrizioni normative del DPCM 07.08.2020. La partita sarà aperta al pubblico esclusivamente con biglietto nominativo e a pagamento. Non sono ammesse persone in piedi. I posti assegnati rispetteranno la distanza minima di 1 metro di distanziamento sociale.

L’accesso e la fruizione dei posti è disciplinata da protocollo sanitario cogente e inderogabile, che è disponibile in allegato. In particolare, è obbligatorio l’uso di mascherina per l’accesso e i movimenti all’interno dello Stadio “Rocco”. E’ ammessa la rimozione della mascherina esclusivamente presso il posto a sedere. E’ tassativo l’uso del posto assegnato. Non sono ammesse variazioni.

Per qualsiasi informazione relativa alle modalità di comportamento ai fini del contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 si rimanda all’allegato protocollo sanitario che, con il possesso del biglietto, l’utente dichiara di conoscere e rispettare. Si avvisa che in caso di riscontro di comportamenti non conformi al protocollo è previsto l’allontanamento del contravventore dallo Stadio “Rocco”.

INFO BIGLIETTI: PREZZI E MODALITA’ D’ACQUISTO

In occasione dell’amichevole Triestina – FC Koper di domenica 6 settembre alle 17.00 al “Rocco”, si ribadisce che l’unico settore disponibile sarà la Tribuna Pasinati (ingresso da Piazzale Atleti Azzurri d’Italia).Due saranno le fasce di prezzo: 10 Euro l’intero e 5 Euro il ridotto per bambini fino a 6 anni di età e portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75%.

Si comunica inoltre che il giorno della gara le biglietterie del “Rocco” non saranno operative e che al momento dell’ingresso allo stadio, le persone in possesso del biglietto dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità e, nel caso dei portatori di handicap, la certificazione che attesti l’invalidità superiore al 75%.

I tagliandi saranno acquistabili solo ed esclusivamente in prevendita tramite il circuito DIY Ticket con le seguenti modalità:

Online (Il link per l’acquisto sarà tempestivamente comunicato non appena la prevendita sarà aperta al pubblico)

Chiamando il numero 040-9896246 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19) che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay

RICHIESTE DI ACCREDITO

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che, data la limitata capienza prevista per la partita, non saranno prese in considerazione richieste di accredito CONI-AIA-FIGC, né di eventuali osservatori di altre società calcistiche.

Per ciò che concerne invece gli organi di stampa, le richieste di accredito andranno inoltrate all’indirizzo mail press@ ustriestinacalcio1918.it entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 3 settembre. La disposizione in tribuna stampa vedrà l’applicazione del distanziamento sociale minimo di 1 metro fino ad esaurimento posti. L’accesso e la fruizione dei posti è disciplinata da protocollo sanitario cogente e inderogabile, che è disponibile in allegato. In particolare, è obbligatorio l’uso di mascherina per l’accesso e i movimenti all’interno dello Stadio “Rocco”. E’ ammessa la rimozione della mascherina esclusivamente presso il posto a sedere. E’ tassativo l’uso del posto assegnato. Non sono ammesse variazioni.

I fotografi accreditati dovranno mantenere il distanziamento sociale minimo di 1 metro ed indossare sempre la mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si informa infine che in base alle normative vigenti, non sarà prevista alcuna conferenza stampa post partita. Le eventuali domande andranno inoltrate prima del termine della partita al 331-2653670, sarà poi l’U.S. Triestina Calcio tramite l’ufficio stampa a girare il materiale raccolto alle testate richiedenti.