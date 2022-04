Triestina-Sud Tirol 0 a 2 | Le pagelle: altoatesini in paradiso, al Rocco cori contro Milanese

Il Sud Tirol regola la Triestina e conquista una meritata promozione in serie B. Una doppietta di Casiraghi smonta la ben poco visibili ambizioni da parte di una Unione sembrata stanca, svogliata e poco in palla. Gli ospiti hanno dimostrato di essere la squadra migliore in tutta la stagione, ma l'atteggiamento alabardato visto in campo non fa ben sperare per i playoff.

Martinez 5

Sul vantaggio altoatesino di Casiraghi non ha particolari responsabilità, mentre sul pallonetto, sempre del numero 17 degli ospiti, è poco reattivo. Nel secondo tempo una bella uscita con i piedi, non proprio gli strumenti di un estremo difensore.

Rapisarda 6

Al 11' stacca bene di testa su punizione di Galazzi ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Corre e cerca di darsi da fare. La solita corsa ed il solito impegno.

Volta 5.5

Ammonito, Odogwu è un avversario tosto che lo mette a dura prova. Bucchi lo sostituisce e al suo posto inserisce Megro.

Ligi 5.5

Nel primo tempo controlla abbastanza bene gli avversari ma ogni tanto commette i "soliti" suoi errori. Dovrebbe comandare di più la difesa.

Galazzi 5.5

In questa serie C, il suo schieramento come terzino sinistro rimarrà uno dei grandi misteri della regular season. Speriamo che qualcuno se ne accorga.

Crimi 4.5

Irruento e spesso in ritardo, non vede palla. Ammonito. Ogni tanto gli riesce un tackle, poca roba veramente per chi porta la fascia da capitano. SI mette anche a protestare con l'arbitro. Com se ne avesse motivo, per non dire autorevolezza.

Calvano 4.5

Impreciso sul giro palla, anche lui come Crimi riesce solo a sporcare il gioco del Sud Tirol e mai ad entrarne in possesso. Irascibile, nervoso e lento.

St Clair 6

Un paio di sgroppate sulla destra nel primo tempo ed altrettante nella ripresa. Diligente ed anche sfortunato. Al 52' calcia benissimo una punizione che si stampa sul palo. Tra ii migliori.

Procaccio 6

E' intraprendente. Si trova di fronte l'ex compagno di squadra Malomo e riesce ad impensierirlo almeno in un paio di occasioni. Nel primo tempo tra i migliori, poi si spegne anche lui come il resto della squadra.

Sarno 6

Esce al 19' per infortunio. Fino a quel momento poco incisivo ma ordinato.

Trotta 5

Scambia spesso il pallone per un avversario e ci litiga. Quasi sempre in ritardo quando il centrocampo lo cerca in verticale. Esce per Gomez al 59'.

Petrella 5

Ci mette più di un quarto d'ora per toccare il primo pallone. Nel secondo tempo mette al centro un bel pallone su cui Negro non ci arriva per un soffio. Per il resto si vede veramente poco.

Negro 6

Chiede un rigore che nessun arbitro fischierà mai. Bel colpo di testa a tempo scaduto.

Gomez 6

Un fallo subito e un palo che grida vendetta.

Litteri sv

Non tocca palla. Così la sua presenza non serve a nessuno.

Iotti 5.5

Calcia due volte in porta. Una volta a lato, l'altra in curva. Almeno lui ci prova.