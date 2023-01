Triestina-Trento 0-2 | La Triestina affonda e la serie D si avvicina

Serie C

Atmosfera surreale allo stadio Nereo Rocco questo pomeriggio, con la Triestina che cola a picco dopo aver offerto l'ennesima prestazione imbarazzante davanti agli oltre 4000 tifosi presenti. Il Trento passa 0-2 e porta a casa i 3 punti, come pronosticato da diversi addetti ai lavori. Il pomeriggio è stato caratterizzato da lancio di petardi da parte degli ultras, cori contro la proprietà - ad onor di cronaca la Furlan ha sostenuto la squadra fino alla fine - e la consapevolezza di vedere avvicinarsi inesorabilmente la zona retrocessione. Praticamente nessuna occasione per i padroni di casa, sotto dal 33' dopo il gol di Garcia Tena, che con una deviazione sottoporta beffa l'estremo difensore Matoševic, l'unico a salvarsi tra le fila della Triestina. Nel finale Sangalli, entrato nella ripresa, chiude la gara con un eurogoal che fa calare il sipario. A fine gara parte la contestazione da parte della Furlan. Numerosi i tifosi alabardati che applaudono i giocatori del Trento all'uscita dal campo. Il prossimo appuntamento, in programma a Verona, è sempre più decisivo.

Le pagelle

Matoševic 6

Con i suoi interventi, specialmente nel primo tempo,evita ai rossoalabardati un passivo ben più pesante.

Ghislandi 5,5

Non riesce a contenere le iniziative avversarie.

Di Gennaro 5

Spesso in ritardo in fase di copertura, ha difficoltà ad aiutare la squadra a organizzare la transizione.

Ciofani (C) 5

Succube anche lui della scorribande offensive degli ospiti, prova a scuotere i compagni non offre un buon esempio.

Rocchetti 5

Qualche guizzo nel primo tempo, per il resto del tempo passeggia sulla fascia sinistra e cerca il tiro da posizioni discutibili.

Gori 3

Corre a vuoto e fatica a trovare la posizione in mezzo al campo. Nella ripresa inscena una simulazione plateale che non ha nulla a che fare con lo sport.

Celeghin 4

In evidente difficoltà.

Germano 4,5

Tocca pochissimi palloni, non incide in nessun modo.

Felici 6

Alza il baricentro della squadra, nella ripresa sfiora il gol del pareggio.

Adorante 4

Impalpabile negli ultimi 20 metri.

Tavernelli 5

Prova a farsi vedere ma non gli capita mai l'occasione giusta. Sosituito.

Minesso 4

Entra a metà ripresa, porta un po' di iniziativa sulla fascia destra ma serve a niente.

Ganz 3

Anche lui subentrato, non sposta gli equilibri. Nel finale commette un fallaccio inutile e si prende i fischi del Rocco.

Furlan sv

Entra negli ultimi 5 minuti.