Triestina-Virtus 2 a 1 | Le pagelle: Ligi-Galazzi in rimonta, è vittoria scaccia crisi

E' vittoria scaccia crisi quella che si è materializzata al Rocco contro la Virtus Verona nel pomeriggio di oggi. Unione che va sotto dopo un erroraccio di Offredi ma che ha la grinta per tirarsi su. Pareggia il conto Ligi. A qualche minuto dal termine la punizione decisiva del gioiellino Galazzi. Se gira lui, questa Triestina può dire ancora la sua.

Offredi 5.5

Sul vantaggio veronese ha evidenti responsabilità. Un paio di buoni interventi.

Rapisarda 6

Ogni tanto perde la bussola e va in giro per il campo senza motivo. Sulla fase difensiva è abbastanza diligente e comunque ci mette sempre il cuore. Il battibecco con Zigon (e quella gamba alta) non serve.

Capela 5.5

Molta fatica a tenere la linea con Ligi. Arma e Zigoni scappano via sul filo del fuorigioco troppe volte e solo l'imprecisione e la bandierina dell'assistente salvano il difensore dal disastro.

Ligi 6.5

Ha il merito di pareggiare il conto con un colpo di testa. Ennesimo goal, capocannoniere della squadra. Poi ogni tanto, in fase di impostazione commette i soliti errori grossolani.

Galazzi 7

Se cresce fisicamente quel ruolo può ricoprirlo sicuramente in categorie più in alto di questa serie C. Vanno limate le uscite e le chiusure, ma l'umiltà con cui si è calato nel ruolo fa ben sperare per il futuro suo (e della Triestina). Assist per il goal di Ligi. All'80' segna direttamente da calcio di punizione. Con lui è tutta un'altra Unione.

Calvano 6

Prestazione di carattere, in mezzo al campo in questi ultimi due anni non ha quasi mai sfigurato. Esce al 63' per Procaccio. Sufficiente.

St Clair 6.5

L'approccio è quello britannico e si vede quasi sempre. Calcia con convinzione, corre, si sacrifica e cerca il dialogo con i compagni. Ha carattere. La Triestina deve ripartire dal suo atteggiamento. Come nelle ultime gare, risulta tra i pochi sufficienti.

Crimi 5.5

Rispetto all'ultima partita è un'involuzione. Sbaglia troppo e in mezzo al campo non puoi permettertelo. A volte sembra "leggero" nei contrasti. Dal punto di vista tattico non commette grossi errori. Sulla punizione di Gomez, invece, si mangia un goal già fatto per troppa sufficienza nel gesto tecnico. Prende un giallo inutile.

Myllymaki 6

Partita tutto sommato buona, con qualche imprecisione dal punto di vista tecnico. Esce per Iotti.

Gomez 5

Dispiace davvero ma anche oggi mette in campo un'altra prestazione da Chi l'ha visto. Probabilmente non è colpa sua, ma va fatto di tutto per ritrovarlo.

De Luca 5.5

Ciò che risulta poco comprensibile è l'altalenanza con cui accende e spegne la spia. Non riesce ad incidere quasi mai. Esce per infortunio. Auguri di buona guarigione.

Procaccio 5.5

Alcuni spunti sono buoni ma la sensazione è che sia davvero lontano anni luce dal giocatore che avevamo conosciuto ai tempi di Pavanel. Sembra non essere più capace di saltare l'uomo, di creare una necessaria superiorità numerica.

Trotta 6

Si presenta pimpante, con una bella girata di destro che Giacomel respinge. Poi le solite indecisioni.

Sakor 6

Debutto in rossoalabardato con un paio di spunti e un cartellino giallo. Benvenuto.

Petrella 6

Il livello di forma non è dei migliori ma con la palla tra i piedi sceglie sempre la giocata giusta. Bucchi ha bisogno di lui.

Iotti 6

Scampoli di secondo tempo con grinta. E' soldatino che raramente sbaglia l'approccio in due partite consecutive.