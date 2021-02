Triestina-Vis Pesaro 3 a 2 | Le pagelle: Calvano, Litteri e San Giorico, l'Unione acciuffa la vittoria

Una Triestina fiacca per i primi 45 minuti si rifà grazie alle reti di Calvano, Litteri e al 90’ con un goal di Giorico che regala i tre punti insperati agli uomini di Pillon

Offredi 6

Sui due goal della Vis Pesaro non sembra avere particolari responsabilità. Nel secondo tempo si supera su una bella conclusione di Gucci.